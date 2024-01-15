Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

Фельдман посетил столицу для участия в форуме “Малая родина – сила России”

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Поездка мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана в Москву вызвала недовольство горожан, которые оставили ему множество неприятных комментариев. Как сообщает “Банкфакс”, глава города заявил, что посетил столицу в рамках рабочего визита и не видит в этом ничего предосудительного.

13 января Фельдман опубликовал видео с Красной площади. Он рассказал, что приехал в столицу с делегацией из Алтайского края на форум “Малая родина – сила России”. На мероприятии присутствовали главы муниципальных образований со всей страны.

Мэр столкнулся с резкой критикой. Из-за этого Фельдману пришлось давать разъяснения – он подчеркнул, что поездка была исключительно рабочей, а день был “расписан не по часам, а по минутам”.

“Разве это плохо, когда руководители городов и районов со всей нашей огромной страны могут поговорить, поделиться между собой успешным опытом решения каких-либо проблем?” – отметил градоначальник.Глава Рубцовска подчеркнул, что властям города есть о чем рассказать коллегам и ему жаль, что горожане этого не замечают. Кроме того, у них можно позаимствовать опыт в решении проблем.

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