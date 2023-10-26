Главная угроза – не Хамас: Если Израиль сейчас не ответит, то на него набросятся все

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Если Израиль сейчас не ответит ХАМАС, в дальнейшем на него набросятся все его противники в регионе, считает Андрей Пинчук. Он добавил, что главная для Тель-Авива угроза на сегодня – это даже не Палестина. Пишет Царьград.

Если Израиль не сможет ликвидировать ХАМАС в перспективе ближайшего будущего, то это ударит не только по репутации страны, но и по её нацбезопасности, заявил первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук в программе “Сила в правде” на Царьграде.

По логике процессов, Тель-Авив должен признать право Палестины на свою государственность, уйти с оккупированных территорий, освободить ту часть Иерусалима, которая должна стать столицей соседней страны.

Но сейчас Израиль находится в ситуации дилеммы. Политически эти уступки со стороны Израиля могут быть восприняты как слабость арабским миром.

Израиль в том виде, в котором мы его знаем, этот сияющий иудейский храм на Ближнем Востоке, прекратит своё существование, если не ответит движению ХАМАС. Он станет страной, которую можно бить. То есть облик Израиля очень сильно потускнеет, – пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, силы ЦАХАЛ в том или ином виде всё-таки будут проводить наземную операцию в секторе Газа, и всё зависит от того, насколько затянется эта история:

Есть опасность, что конфликт тогда перерастёт во что-то большее. И главная угроза для Израиля – не Палестина, а Иран, Ливан и “Хезболла”, которая потенциально может ударить в спину Тель-Авиву с севера.

Фото: WIKTOR DABKOWSKI/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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