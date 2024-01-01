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Главное чудо Ильи Муромца мы ждём в 2024 году

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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В первый день нового года учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил, что в православном календаре сегодня день удивительного русского святого – Преподобного Илии Муромца. Пишет Царьград.

Это день известного каждому русскому человеку былинного богатыря, в преклонных годах принявшего монашеский постриг в стенах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Как при своей земной жизни Илья Муромец был славен многими победами над врагами Земли Русской, так после земной кончины он прославился множеством чудес. Главное же чудо, о котором мы молимся Святому Илие прямо сейчас – это Небесная помощь сегодняшним русским воинам, его наследникам, – отметил Константин Малофеев.

Молимся и об освобождении в наступившем году Матери городов русских – древнего Киева:

С его главной святыней – Киево-Печерской Лаврой, где почитают подлинно богатырские мощи Ильи Муромца. Его же молитвами, Господи, спаси, сохрани и воссоедини Землю Русскую!

Фото: ANTON KAVASHKIN RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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