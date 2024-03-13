реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Главного в России вора в законе выпустят на свободу

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Главного в России вора в законе выпустят на свободу

Тюрьма. Колючая проволока Фото: Виталий Барабаш

Криминальный авторитет получил почти 10 лет колонии за вымогательство. Заседание суда по ходатайству об УДО состоялось в закрытом режиме

Усть-Лабинский районный суд Кубани одобрил прошение об условно-досрочном освобождении 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, пишет РИА Новости.

Утверждается, что решение суд принял по медицинским показаниям.

Напомним, в марте 2018 года Калашов был признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements в Москве и 10 млн рублей у директора компании “Норднефтьгаз”, уточняет ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

По сведениям СМИ, Шакро Молодой стал королем преступного мира в России после смерти Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города,…

Стала бизнес-леди в 16 лет. Юная участница фестиваля ВФМ…

Студентка колледжа получила 4 млн рублей на развитие бизнеса в…

«Не просто танцы в ярких нарядах»: Фотограф из Ростова…

Ростовчанин рассказал, как переехал в Индию и кардинально поменял жизнь…

В Сочи стартовал первый фестиваль горных курортов Евразии

На горном курорте «Роза Хутор» собрались более 150 представителей стран,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp