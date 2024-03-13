Тюрьма. Колючая проволока Фото: Виталий Барабаш

Криминальный авторитет получил почти 10 лет колонии за вымогательство. Заседание суда по ходатайству об УДО состоялось в закрытом режиме

Усть-Лабинский районный суд Кубани одобрил прошение об условно-досрочном освобождении 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, пишет РИА Новости.

Утверждается, что решение суд принял по медицинским показаниям.

Напомним, в марте 2018 года Калашов был признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements в Москве и 10 млн рублей у директора компании “Норднефтьгаз”, уточняет ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

По сведениям СМИ, Шакро Молодой стал королем преступного мира в России после смерти Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году.

Взято отсюда