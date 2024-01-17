Разбираемся с экономистом и экспертом топливного рынка

В 2024 году цены на бензин рискуют снова поползти вверх: на заводе ЛУКОЙЛа произошла авария, из-за которой крупнейшее предприятие по переработке нефти частично остановило свою работу. Мы поинтересовались у экспертов, как ЧП повлияет на стоимость топлива и не кроется ли за аварией куда более серьезная проблема.

Что известно об аварии на ЛУКОЙЛе

12 января на заводе в Нижнем Новгороде вышла из строя одна из установок ЛУКОЙЛа. Как рассказал источник NN.RU, на предприятии не было возгораний и коротких замыканий, а предварительной причиной остановки производства стала техническая неисправность оборудования.

На официальном сайте регионального подразделения ЛУКОЙЛа также прокомментировали нештатную ситуацию.

— В связи с инцидентом на технологической установке ее работа временно остановлена. Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов, — заявили в компании.

Нижегородский НПЗ — один из самых крупных заводов по переработке нефти в России. В 2022 году через предприятие прошло порядка 15 миллионов тонн нефти — это 5% от общего объема переработки в России за год. В Министерстве энергетики России уже заявили о том, что из-за аварии на заводе в стране снизилось производство бензина.

— На заводе из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга произошло снижение производства автомобильных бензинов, — сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, компания уже разработала план по устранению неполадок в «минимальный возможный срок». Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала нам, что завод должны отремонтировать до марта.

— Компания уже сообщила, что отремонтирует завод до весны, — заявила Анастасия Бунина.

Анастасия Бунина, эксперт топливного рынка, заместитель директора компании «ГЭЙНФУЛ».

А пока завод ремонтируют, в Минэнерго уже предложили решение проблемы нехватки бензина:

— Потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка, — рассказали в ведомстве.

Как авария повлияет на цены на бензин

По мнению экономиста Константина Селянина, решение уменьшить экспорт показывает, что в правительстве опасаются возможных последствий из-за инцидента.

— Важно, что авария на одном заводе уже может привести к дисбалансу на нефтяном рынке, — заявил Константин Селянин. — То, что делает Россия, — вводит ограничение на экспорт, — показывает, что страна опасается дефицита и роста цены на продукт.

Константин Селянин, независимый финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Получил математическое, юридическое и экономическое высшее образование. В разные годы занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях «Аккорд-Инвест», «Тройка Диалог» и др.

При этом Анастасия Бунина и вовсе считает, что каких-либо серьезных ограничений на экспорт ресурсов власти вводить не собираются.

— Я думаю, что каких-то глобальных ограничений не будет. Нужно понимать, что ЛУКОЙЛ — это компания, которая может позволить себе самостоятельный экспорт товара, и эти искусственные ограничения связаны с самим решением ЛУКОЙЛа, — рассказала Анастасия Бунина.

По мнению Анастасии Буниной, неполадка на заводе также не приведет к каким-то потрясениям на внутреннем рынке.

— Всё будет в порядке. Ничего особого не произойдет — авария произошла только на одном заводе, — успокоила нас Анастасия Бунина, — Да, это достаточно крупный завод, и он уберет какой-то процент с внутреннего рынка, но я бы не стала говорить, что это как-то повлияет на дефицит или рост цен.

Константин Селянин подтверждает, что авария на одном, даже очень крупном предприятии, не сможет привести к коллапсу на рынке. Тем более что конкурентов ЛУКОЙЛа, с радостью готовых поставить свой товар вместо товара конкурента, достаточно.

— Понятно, что эта авария на одном из заводов не приведет к катастрофе — у нас высококонкурентный нефтяной рынок, и что не поставит ЛУКОЙЛ, поставит другая компания, — заявил Константин Селянин.

А вот за какую цену компании будут продавать бензин — неизвестно.

— Вполне возможно, что из-за ограничения экспорта нефтяники могут увеличить цену. Компании заявят, что приходится поставлять товар в первую очередь на внутренний рынок, и повышением цен попытаются компенсировать свои потери, — прогнозирует Константин Селянин. — В теории, это создает предпосылки к росту их цен. Реализуются ли они — это другой вопрос.

Однако главная проблема кроется не в том, что завод вышел из строя, а в том, что за этой аварией могут последовать следующие.

Авария — долгосрочное последствие санкций

По мнению экономиста Константина Селянина, главной причиной аварии на заводе стали санкции, а точнее — их долгосрочные последствия.

— Эта авария на крупном НПЗ — тревожный сигнал относительно того, как работают санкции и приносят ли они вред или нет. Дело в том, что оборудование на заводах, как правило, западное, а предприятия не имеют доступа к деталям и возможностям ремонта, — рассказал Константин Селянин. — Самостоятельные попытки ремонта, как мы видим, приводят к плачевным результатам. В декабре после незначительной поломки завод уже ремонтировали, и вот сейчас последовала более крупная авария.

Экономист имеет в виду аварию на заводе ЛУКОЙЛа, которая произошла 21 декабря 2023 года. Тогда компания заявила о возгорании на технологической установке и заверила, что инцидент никак не повлияет на производственную деятельность НПЗ. Через 17 дней завод вновь вышел из строя.

— Эта авария — первая ласточка, которая показывает последствие санкций, — считает Константин Селянин. — Заменить «Кока-колу» на иранскую — это одна задача, а вот заменить оборудование с западного на китайское будет очень сложно.

Экономист считает, что в других сферах санкции также со временем приведут к техническим проблемам. А в некоторых отраслях ограничения уже дают о себе знать — Константин Селянин напомнил, что в последнее время увеличилось число аварий у авиаперевозчиков.

— Когда говорят, что санкции не работают, я бы обращал внимание на отложенный эффект, — заключил Константин Селянин. — Главные последствия санкций технологические. У любого оборудования есть сроки годности, и без поддержки компаний-производителей ремонт делать крайне сложно.

Взято Источник

17.01.2024