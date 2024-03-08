А ваш краш попал в этот список?

8 марта 2024, 12:0069Написать комментарий

Как любая уважающая себя редакция мы начали готовиться к 8 Марта заблаговременно и спросили наших прекрасных читательниц, кого из известных артистов они могли бы назвать самым привлекательным, обаятельным и сексуальным. В ответ получили несколько сотен имен и выбрали из них тех, что собрали больше всего восторженных голосов. Проверьте, оказался ли в рейтинге ваш любимчик.

Вячеслав Макаров

Начнем наш топ с Вячеслава Макарова — музыканта, шоумена, ведущего, комика и просто красавца.

Еще в школе Вячеслав Макаров занимался музыкой и мечтал о сцене, но его творческий путь начался лишь после окончания вуза. Еще в студенческие годы Макарова звали в местный КВН, но тогда парень с головой погрузился в учебу. Получив диплом, будущий шоумен присоединился к творческому коллективу «Камызяки» и начал свой путь к славе.

Карьера Вячеслава Макарова быстро набирала обороты: в 2013 году его назвали золотым голосом КВН, а с 2016 года артист начал сниматься в шоу «Однажды в России» (16+), которое принесло ему всероссийскую славу.

Помимо юмора, Макаров активно занимался музыкой: долгие годы артист пел в КВН и участвовал в песенных шоу на федеральных телеканалах, а в 2019 году он собрал свою сольную группу «Makarov Band», с которой активно дает концерты по всей стране.

Станислав Бондаренко

Среди главных красавцев России наши читательницы назвали Станислава Бондаренко — звезду сериалов «Талисман любви» (12+), «Грех» (18+), «Провинциалка» (16+), «Поцелуй судьбы» (16+) и многих других.

В кино Бондаренко попал уже на третьем курсе Российского института театрального искусства — начинающего артиста сразу же утвердили на главную роль в сериале «Талисман любви». Благодаря роли сердцееда Павла Уварова за актером на долгие годы закрепилось амплуа романтического героя.

К тридцати годам за плечами актера было порядка сорока фильмов и сериалов: «Капитанские дети» (18+), «Провинциалка», «Золотая клетка» (12+), «Верни мою любовь» (12+) … Съемки в этих проектах принесли актеру широкую известность и признание.

Милош Бикович

Сегодня Милош Бикович, пожалуй, один из самых узнаваемых актеров российского кино. Не удивительно, что он попал в топ главных красавчиков по мнению наших читательниц!

Впервые на съемках Бикович побывал в 13 лет — еще школьником он снялся в комедийном сериале для местного телеканала в Белграде. Позже начинающий актер поступил в Белградский университет искусств на театральный факультет, твердо решив связать свою жизнь с актерским ремеслом.

Впервые в российском кино Милош Бикович сыграл в 2014 году — ему на почту пришло предложение от ассистента Михалкова. Сначала начинающий актер подумал, что его разыгрывают, но когда следом прислали сценарий «Солнечного удара» (12+), он не поверил своему счастью.

Актер молниеносно набирал популярность: после «Солнечного удара» он снялся во второй части «Духless», в мелодраме «Без границ» (12+), продолжении легендарной «Кухни» (18+), «Отеле “Элеон”» (18+) и многих других проектах. Ну а после главной роли в «Холопе» (18+) Биковича уже знала вся страна.

Антон Батырев

Не остался без внимания наших читательниц и Антон Батырев — актер, знаменитый ролями полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» (16+) и «Карпов» (18+), а также следователя Сухарева из мелодрамы «Карина красная» (12+). Но всеобщее признание артисту принесла роль доктора-ординатора Сербина в сериале «Скорая помощь» (16+).

Из последних ролей актера стоит вспомнить его игру в сериале «Грозный» (16+): Антон Батырев появился на экранах в роли боярина Данилы Романова — родственника первого русского царя.

Антон Батырев трижды прошел через развод, пока наконец-то не встретил свою настоящую любовь в 2020 году — именно тогда он познакомился с Анной Савельевой, с которой живет в счастье и гармонии вот уже четыре года.

Павел Прилучный

Среди главных красавчиков нашлось место и Павлу Прилучному — главному «Мажору» (18+) российского кинематографа, а также звезде «Закрытой школы» (18+) и фильма «На игре» (18+).

В юности Прилучный думал, что станет профессиональным боксером. В 14 лет он даже достиг звания КМС, но спорт пришлось бросить из-за неоднократного сотрясения мозга. Но из своей непродолжительной боксерской карьеры Павел почерпнул главное — упорство и стремление к победе.

В 2005 году Павел Прилучный закончил Новосибирское театральное училище. К тому времени актер уже выступал в местном театре «Глобус», и, получив диплом, начинающий актер решил поехать покорять Москву. В столице артист поступил во МХАТ, но учеба не задалась — Прилучный оставил вуз ради голливудской актрисы Никки Рид. Он планировал улететь вместе с ней в США и устроился мойщиком посуды, чтобы подкопить денег, но планам не суждено было сбыться.

Карьера в кино у Павла Прилучного началась в 2007 году — сначала актер снимался в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Клуб» (18+), «Школа № 1» (18+) и «Паутина» (16+), а затем дорос до роли второго плана в комедии «Любовь.ru» (16+). Первой крупной ролью артиста стал персонаж по кличке Доктор в боевике «На игре».

Но проснулся знаменитым Павел Прилучный в 2011 году — тогда начал выходить сериал «Закрытая школа», где актер сыграл одну из центральных ролей. Затем последовали съемки в не менее популярном «Мажоре», закрепившим за Прилучным статус народной звезды.

Антон Хабаров

Следом идет еще одна звезда «Закрытой школы» — Антон Хабаров. Обворожительный актер также может быть вам известен по сериалам «Братаны» (16+) и фильму «Хроника гнусных времен» (12+).

Первая серьезная роль Антона Хабарова в 2005 году — начинающий актер сыграл Родиона Гишара в сериале «Доктор Живаго» (18+). В 2007 году артист сыграл одну из главных ролей в сериале «И всё-таки я люблю…» (16+), а уже через два года Хабаров стал одним из постоянных актеров сериала «Братаны».

Параллельно с «Братанами» Антон Хабаров снялся в «Закрытой школе» в роли директора, после чего его стали узнавать на улице. Затем актер всё чаще стал появляться на телеэкранах: Хабаров снялся в криминальном сериале «25-й час» (18+), «Мурке» (18+), «Новой жизни» (18+), «Свадьбах и разводах» (18+) и многих других шоу.

Алексей Воробьев

Не остался без внимания и Алексей Воробьев — певец, композитор, актер, режиссер и просто красавчик.

Музыкальную карьеру Воробьев начал еще в 15 лет — юный певец присоединился к ансамблю «Услада» и всего через год стал его солистом. В 17 лет начинающий артист дошел до финала на телешоу «Секрет успеха» — благодаря этому он смог поступить в эстрадно-джазовое училище имени Гнесиных и заключить контракт с «Universal Music Россия».

Алексей Воробьев также запомнился своим выступлением на Евровидении-2011. Музыкант представил Россию с композицией Get You. Правда жюри он не впечатлил, оставшись на 16-й строчке в рейтинге.

Параллельно с музыкальной карьерой Алексей Воробьев снимался в кино: в 2006 году начинающий актер снялся в сериале «Мечта Алисы» (18+), в 2009-м появился в военной драме «Вторые» (16+), а через год снялся в хорроре «Фобос. Клуб страха» (18+).

Запомнился Алексей Воробьев всем фанатам шоу «Холостяк» — в 2016 году за сердце артиста билось множество девушек, и многие зрители гадали, кого же выберет актер. Но финал оказался неожиданным для всех — Воробьев решил не предлагать никому из девушек заветное кольцо.

Сегодня актер пытается покорить Голливуд: в 2020 году Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» (18+) для Netflix, а скоро все фанаты смогут увидеть его в предстоящей картине «Рейган» (18+) режиссера Шона МакНамары.

Максим Матвеев

Среди главных красавчиков также оказался Максим Матвеев — звезда «Стиляг» (18+), «Анны Карениной» (18+) и «Бесов» (12+).

Матвеев мог бы и не стать актером — после школы родители уговорили будущего актера поступить в университет на адвоката, что он и сделал. Во время учебы студент решил попытать счастья в конкурсе пар на театральном факультете Саратовской консерватории. Там его заприметил театральный педагог Владимир Смирнов и уговорил отнести документы на театральный факультет.

Уже во время учебы Максим Матвеев часто выступал на сцене. Он даже выступал на одной сцене с Олегом Табаковым. Правда Матвеева совсем не было слышно в зале, а легендарный актер после спектакля предупредил Максима, что ему «еще работать и работать».

Впервые Максим Матвеев снялся в 2007 году в фильме «Тиски» (18+). Но этот фильм остался незамеченным, в отличие от «Стиляг», вышедших всего через год, и в которых Матвеев сыграл одну из ролей.

Затем съемки последовали одна за другой: «Тариф Новогодний» (18+), «Не скажу» (18+), «На крючке» (18+)… Актер появлялся как на больших экранах, так и в телесериалах. Выделяется среди многочисленных работ Матвеева роль Николая Ставрогина в экранизации «Бесов», которая вышла в 2014 году.

Сегодня Максим Матвеев продолжает сниматься в громких и успешных фильмах и сериалах: в 2018 году он снялся в «Триггере» (18+), в 2019-м появился на экранах в картине «Союз спасения» (12+), в 2022 году снялся в первом фильме, снятом в открытом космосе «Вызов» (12+).

Юра Борисов

Куда же без него! Перед вами один из самых популярных российских актеров сегодня — Юра Борисов, звезда «Союза спасения», «Вторжения» (18+), сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+) и еще множества картин.

Начинал Юра Борисов как актер театра: еще учась в Щепкинском училище, он отличился ролью в «Зойкиной квартире», за которую получил премию «Золотой лист-2013». После получения «корочки» Борисова зачислили в труппу театра «Сатирикон», но театральная жизнь оказалась не по душе артисту — всего через год он полностью погрузился в съемки кино.

Первые роли Юры Борисова были небольшими: например, он появился в «Елене» (18+) Звягинцева и военной драме «Искупление» (16+). Первая крупная роль досталась ему в 2011 году — Юра Борисов сыграл главного героя в сериале «У каждого своя война» (18+) по повести Эдуарда Володарского.

После выхода сериала на Юру Борисова обратили внимание многие режиссеры и стали приглашать начинающего актера в свои картины. Актер всё чаще стал появляться на экране: в 2014 году он снялся сразу в четырех проектах: драме «Выстрел» (6+), сериале «Прощай, любимая!» (18+), военной драме «Старое ружье» (18+) и мелодраме «Уходящая натура» (18+).

Одним из фильмов, принесших Юре Борисову огромную популярность, стал вышедший в 2019 году фильм «Бык» (18+), получивший главный приз «Кинотавра». Среди не менее популярных работ Борисова: одна из главных ролей в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», картина «Серебряные коньки», а также недавно вышедший «Кентавр» (18+).

Иван Янковский

Одним из главных красавчиков страны наши читательницы назвали Ивана Янковского. Благодаря нашумевшему «Слову пацана» (18+) за актером закрепился образ честного группировщика Вовы Адидаса, но это далеко не единственная роль, благодаря которой Янковский покорил сердца зрительниц.

Впервые Иван Янковский появился на экранах в 2008 году — 17-летний актер сыграл подростка со сверхспособностями в фильме «Индиго» (16+). Однако затем начинающий артист взял перерыв, чтобы закончить учебу и сконцентрироваться на работе в театре. Следующие роли в кино Янковский выбирал осторожно и каждый раз попадал в точку, забирая многочисленные премии.

Всеобщее признание Иван Янковский получил после фильмов «Текст» (18+), сериала «Топи» (18+) и, конечно же, отгремевшего в прошлом году «Слова пацана».

Всех влюбленных в актера девушек мы спешим разочаровать — он занят. Иван Янковский встречается с актрисой Дианой Пожарской, а в 2021 году у пары родился сын, которого назвали Олегом.

Данила Козловский

Главным покорителем сердец наших читательниц стал Данила Козловский. Звезда фильмов «Духless» (18+), «Легенда № 17» (6+), «Викинг» (18+) и многих других занимает место самого обворожительного мужчины в нашем списке.

До того как стать одним из самых знаменитых актеров России, Данила Козловский успел отучиться в кадетском корпусе, окончить Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и даже научиться играть на саксофоне. Лишь затем он стал появляться сначала на сцене театра, а после на больших экранах.

Расцвет карьеры у Козловского начался в 2012 году — главная роль топ-менеджера Максима в фильме «Духless» принесла актеру бешеную популярность. Вышедшая через год картина «Легенда № 17» закрепила успех Козловского.

Сейчас сердце Козловского свободно: последние отношения актера закончились весной 2021 года. С тех пор о романах артиста ходят только слухи.

Взято Источник

08.03.2024