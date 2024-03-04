Главный алтайский онколог рассказал о безграничных возможностях телемедицины

Эксперт уверен, что будущее за цифровизацией диагностики и лечения

Благодаря телемедицине можно получить консультацию из разных уголков страны

Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена информацией уже несколько лет используется в здравоохранении. Об успехах телемедицины во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказал главный врач Алтайского краевого онкологического центра Игорь Вихлянов.

– Первый пласт телемедицины – это те консультации, которые мы получаем от федеральных медицинских центров. Они касаются сложных случаев, когда в отсутствии полномасштабного искусственного интеллекта, мы затруднились бы назначить правильное лечение. Тем более, что существует ряд локализаций образований по которым мы обязаны получить второе мнение. Для этого гистологические сканы подгружаются на сервер и коллеги могут их изучить, увеличить хоть в 400 раз и поставить диагноз более точно. Кроме этого можно подгрузить рентгеновские снимки, картину эндоскопического исследования. Таким образом, у коллег будет полная информация обо всем, что происходит с пациентом, – говорит Игорь Вихлянов.

Изучив все материалы, специалисты, где бы они ни находились, могут выдать заключение и рекомендации пациенту. Причем часто общение с ними происходит на прямой связи. Как правило, консультация дается через 3-4 дня после получения материалов. За это время медики изучают результаты исследований и прочее.

– Такие консультации из года в год увеличиваются. Когда все начиналось, а это был 2021 год, тогда было порядка 78 консультаций. В 2023-м их было уже 989. Мы стараемся лечить пациентов наиболее точно и с информативной поддержкой федеральных медицинских институтов, – добавляет онколог.

Причем операции тоже могут проводить в режиме онлайн и этот формат тоже относится в телемедицине. По мнению медика, это идет только в плюс пациенту, ведь коллеги могут подсказать более выгодные варианты по время хирургического вмешательства.

– Скажу более, такой формат у нас запущен в ассоциации онкологов Сибири и Дальнего Востока. Часто мы с коллегами общаемся во время проведения сложных операций, – признается Игорь Владиславович.

Второй крупный пласт телемедицины – это консультации с районными специалистами в пределах Алтайского края.

– Этот пул постоянно нарастает, и сейчас мы организуем отдел сопровождения онкологических пациентов. На телемедицинских консультациях работают семь докторов. Они могут рекомендовать коллегам, что делать с конкретным пациентом в сложных случаях, – говорит Вихлянов.

Огромный плюс телемедицины еще и в том, что коллеги-онкологи могут дать заключение, к примеру, по тяжелому и возможно нетранспортабельному пациенту. В этом случае его можно будет не тревожить лишний раз длительными поездками в краевой центр. При этом помощь он начнет получать уже на месте.

Помимо этого с помощью телемедицины можно выдавать заключения по некоторым исследованиям.

Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что IT и цифровые технологии плотно вошли в сферу здравоохранения. С большой долей вероятности, уверен главный врач Алтайского краевого онкологического центра, ближайшее будущее будет связано с оцифровизацией диагностических методов (рентген, эндоскопия и т.п.). А все результаты будут переданы в архив.

Мир виртуальной реальности ворвался в сферу медицины. Теперь с помощью компьютерных технологий можно проводить диагностику пациентов. Об этом и других нововведениях рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) главный врач Алтайского краевого онкологического центра Игорь Вихлянов

Взято отсюда

04.03.2024