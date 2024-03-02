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Главный алтайский прокурор проинспектировал СИЗО-1

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Прокурор региона обратил внимание на соблюдение в учреждении требований законодательства о раздельном содержании заключенных под стражу

1 марта прокурор Алтайского края Антон Герман проверил состояние законности в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор обошел территорию следственного изолятора, посетил камеры режимных корпусов, в том числе для содержания несовершеннолетних и женщин. Также Герман заглянул в пищевой блок, медчасть и другие помещения.

Заключенные под стражу также смогли попасть к прокурору края на личный прием.

“Прокурором региона обращено внимание на соблюдение в учреждении требований законодательства о раздельном содержании лиц, имеющих различный процессуальный статус, социально-бытовым и материально-техническим вопросам. По результатам проверки внесено представление”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин лично пообщался с жителями Алтайского края и выслушал их жалобы.

Взято отсюда

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