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Главный терапевт РФ посоветовала всем измерить талию

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Главный терапевт РФ посоветовала всем измерить талию

Фото: unsplash.com

Доктор советует вычислить свой индекс массы тела и измерить талию, чтобы успеть предотвратить серьезные болезни, которые может спровоцировать лишний вес

Главный терапевт России Оксана Драпкина назвала лишние сантиметры в области талии самыми опасными, сообщает ” АиФ “.

Критерии объема талии немного пересматриваются из года в год, говорит Драпкина. Сейчас считается, что показателем ожирения для мужчин является талия более 94 см, а для женщин — более 80 см.

Еще лет десять назад это были 102 см и 88 см соответственно. Это абдоминальное ожирение, или ожирение по типу “яблока”, когда жир откладывается в основном на брюшной стенке, верхней части бедер“, – объяснила специалист.

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Эксперты сделали выводы на основе оценки почти 10 млн человек, которые в последние годы принимали участие во многих исследованиях о связи питания и здоровья

Такой висцеральный жир пропитан сосудами и является источником большого количества липолитических средств, которые могут воздействовать непосредственно на клетки печени, поджелудочной железы. У людей с ожирением может развиваться синдром обструктивного апноэ сна, что приводит к повышению давления и нарушению ритма сердца.

Поэтому я рекомендую взять сантиметровую ленту и померить свой объем талии. Придерживаться уровня пупка, потому что иногда возникает вопрос — а где, собственно, талия? И посмотреть, превышают ли ваши показатели 80 см и 94 см“, – советует доктор.

Еще один критерий для определения возможного ожирения — это индекс массы тела. Согласно данным эпидемиологических исследований, каждый третий имеет повышенный ИМТ. При этом 10% – это пациенты с ожирением.

Формула ИМТ: ваш фактический вес делим на ваш рост (в метрах) в квадрате. Нормальный индекс массы тела — от 20 до 25.

Ранее диетолог перечислила ошибки, которые мешают сбросить вес после 40 лет .

Взято отсюда.

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