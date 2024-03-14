Марьяна Анатольевна встретилась с общественниками, студентами и медиками. В ходе визита обсудили будущее российской медицины и то, что необходимо сделать уже сегодня для реабилитации ветеранов СВО.

Источник фото: Катунь 24

В ходе своего визита на Алтай главный врач больницы №52 города Москва Марьяна Лысенко, как профессионал медицинской сферы, встретилась с будущими коллегами: студентами, интернами и ординаторами Алтайского государственного медицинского университета и их преподавателями. Она подчеркнула, что сегодня перед молодыми специалистами открываются уникальные возможности. Фундамент для них закладывали в течение 20 лет.

«То, что сделано и делается, позволяет нам рассчитывать на то, что в ближайшее время мы технологически будем актуальны. Я имею ввиду, технологически суверенны. Потому что, безусловно, то, что было сделано за последние 20 лет, при непосредственном участии Владимира Владимировича, в том числе, позволило нам сегодня иметь возможности современные, технологичные, правильные и актуальные», — заявила главный врач больницы №52 (город Москва) Марьяна Лысенко.

Марьяна Лысенко посетила также краевой госпиталь для ветеранов войн и новое современное здание барнаульской поликлиники №14 в Индустриальном районе. По словам Марьяны Анатольевны, медицинское сообщество очень волнует вопрос продления национального проекта «Здравоохранение».

«Коллеги ставят правильные вопросы. Все они, так или иначе, нашли отражение в том послании, которое Владимир Владимирович озвучил Федеральному собранию и общими мазками обозначил те направления, по которым будет развиваться медицинская отрасль. Ну, а подробности будут строиться в соответствии с теми запросами, которые есть на местах сегодня», — отметила главный врач больницы №52 (город Москва) Марьяна Лысенко.

В фонде «Защитники Отечества» Марьяне Анатольевне подарили книгу, изданную в память о погибших алтайских воинах-интернационалистах. Один из экземпляров подписали специально для президента страны Владимира Путина. Гостья также отметила, что ветеранам СВО нужно не только помогать в реабилитации, но и активнее привлекать их к работе с молодёжью.

«Мы все очень надеемся, что война закончится. Но вот эту работу уже нельзя бросать. Нужно жить в этом постоянно, думать об этих людях постоянно. И воспитывать молодых людей в системе координат, которая и позволит потом прийти к осознанию, действительно, что такой истинный патриотизм», — поделилась главный врач больницы №52 (город Москва) Марьяна Лысенко.

Медицина, образование, поддержка фронта и реабилитация ветеранов, воспитание подрастающего поколения. Эти темы разные лишь на первый взгляд, но тесно переплетены. Каждая из них – это поиск эффективных решений уже сегодня для процветания России в будущем.

Взято отсюда.

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