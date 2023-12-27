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Главный УЗИ-центр Алтайского края переедет в отремонтированные помещения

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Главный УЗИ-центр Алтайского края переедет в отремонтированные помещения

Отделение УЗИ Консультативно-диагностического центра Алтайского края с 9 января заработает в новых, отремонтированных помещениях на 3-м этаже Консультативно-диагностического центра.

В настоящее время проводятся финальные приготовления к открытию. На следующей недели запланирована сборка новой мебели, а на праздники намечен перенос оборудования.

На ремонт и оснащение отделения УЗИ было выделено 21 миллион рублей из краевого бюджета.

До 2028 года в планах провести капитальный ремонт и реструктуризацию всех отделений Консультативно-диагностического центра, сообщает региональный Минздрав.

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