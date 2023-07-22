Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств совершенного водителем такси изнасилования пассажирки в Алтайском крае в июне текущего года. Мужчине удалось скрыться и выехать за пределы Российской Федерации.
В СУ СК России по Алтайскому краю в связи с поступившим обращением возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Алтайскому краю доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по розыску подозреваемого и организации его выдачи для уголовного преследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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