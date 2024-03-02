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Главный страх США уже свершился. Эти русские опять все испортили

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01 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Соседи едва успели похвастаться новыми американскими танками “Абрамс”, как одна из машин была выведена из строя. С помощью дрона был установлен маршрут тяжелого танка, а затем он был атакован гранатометом.

При обнаружении передвижения “Абрамса”, российские силы нашли птичку “Орлан” и использовали ее для нанесения первого удара с помощью FPV-дрона. Затем был задействован гранатомет РПГ-7, который поставил точку в маневрах американского танка. Бойцы быстро захватили “монстра” для более детального изучения его внутренностей.

Конечно же, Пентагон возмутился, ведь они не ожидали, что русские смогут захватить самый важный танк США. Иван Охлобыстин уже поздравил наших бойцов с успешным заданием и обещал награду в 10 миллионов рублей за первый подбитый “Абрамс”. Вот это настоящий приз, молодцы, они его заслужили. Как пишут “Русские Онлайн”.

Фото: politonline.ru

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Автор: vizitka01

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