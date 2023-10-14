14.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно

Коллекция категорий

Бизнес182 Новости
Здоровье427 Новости
Новости Алтай1841 Новости
Новости Горняк231 Новости
Образование220 Новости
Общество443 Новости
Объявления80 Новости
Политика379 Новости
Спорт257 Новости
Платим за интересные новости!

Главред алтайского СМИ стала лауреатом международного медийного конкурса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ольга Ведерникова, редактор "КП – Барнаул" Фото: Виталий Барабаш

Награждение проходило в Москве. Награды лауреатам вручали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и зампред Правительства РФ Александр Новак

Главный редактор “Комсомольской правды – Барнаул” Ольга Ведерникова стала победителем международного медийного конкурса “Энергия пера”, сообщает “КП-Барнаул”.

Публикация журналистки “Сам себе электростанция: житель Республики Алтай не только обеспечивает себя электроэнергией, но и продает ее в сеть” заняла первое место в номинации “Лучший региональный материал в прессе”.

По словам победительницы конкурса, именно такие моменты дарят ей вдохновение на новые свершения.

“Сегодня был один из лучших дней в моей жизни. День, когда я в очередной раз благодарю небо за то, что нашла себя в этой жизни. За то, что иду на свою работу с радостью. За двадцать лет работы у меня куча дипломов! Они стоят в коробках под столом. Но сегодняшний диплом будет висеть на стенке, потому что это моя первая победа в международном конкурсе – и сразу первое место!” – подчеркнула она.

Всего на конкурс журналисты из России и еще 23 стран подали 262 заявки. Лучшие работы определяли в номинациях “Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе”, “Лучший региональный сюжет на телевидении”, “Лучшая статья об энергетике от информационного агентства” и других.

Ранее редактор “КП-Барнаул” Ольга Ведерникова стала дипломантом конкурса журналистских произведений.

Источник

горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости