Ольга Ведерникова, редактор "КП – Барнаул" Фото: Виталий Барабаш

Награждение проходило в Москве. Награды лауреатам вручали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и зампред Правительства РФ Александр Новак

Главный редактор “Комсомольской правды – Барнаул” Ольга Ведерникова стала победителем международного медийного конкурса “Энергия пера”, сообщает “КП-Барнаул”.

Публикация журналистки “Сам себе электростанция: житель Республики Алтай не только обеспечивает себя электроэнергией, но и продает ее в сеть” заняла первое место в номинации “Лучший региональный материал в прессе”.

По словам победительницы конкурса, именно такие моменты дарят ей вдохновение на новые свершения.

“Сегодня был один из лучших дней в моей жизни. День, когда я в очередной раз благодарю небо за то, что нашла себя в этой жизни. За то, что иду на свою работу с радостью. За двадцать лет работы у меня куча дипломов! Они стоят в коробках под столом. Но сегодняшний диплом будет висеть на стенке, потому что это моя первая победа в международном конкурсе – и сразу первое место!” – подчеркнула она.

Всего на конкурс журналисты из России и еще 23 стран подали 262 заявки. Лучшие работы определяли в номинациях “Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе”, “Лучший региональный сюжет на телевидении”, “Лучшая статья об энергетике от информационного агентства” и других.

Ранее редактор “КП-Барнаул” Ольга Ведерникова стала дипломантом конкурса журналистских произведений.

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