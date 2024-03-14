Главврач московской больницы обсудила с алтайскими коллегами развитие медицинской отрасли

12 и 13 марта Барнаул с рабочим визитом посетила главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она ознакомилась с медицинскими учреждениями краевой столицы, встретилась с врачами и участниками СВО, которые проходят реабилитацию.

Под началом Марьяны Лысенко московская клиническая больница № 52 в 2020 году одной из первых начала спасать больных COVID-19. Указом президента России Владимира Путина за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, Марьяне Лысенко присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Именно поэтому приезд известного медика в Барнаул стал большим событием для местного профессионального сообщества.

Фото: «Единая Россия» Первым местом, которое посетила Марьяна Лысенко, стал новый корпус Барнаульской городской больницы № 3. Одноэтажное здание площадью в 1 300 кв. м. пристроили к поликлинике на улице Петра Сухова, 18. Здесь появилось рентгенологическое отделение, открыли новые кабинеты для узкой службы, а для температурящих больных стал работать инфекционный фильтр-бокс.

В Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн московскому главврачу показали, как проходит реабилитация участников СВО. Недавно здесь появилось новое оборудование – тренажер виртуальной реальности, перчатка для разработки мелкой моторики рук. В медучреждении работает Координационный центр, который ведет каждого бойца. Кроме того, госпиталь активно взаимодействует с алтайским филиалом фонда «Защитники Отечества».

Фото: «Единая Россия» В АГМУ Марьяна Лысенко выступила перед преподавателями и студентами, поднимались кадровые вопросы. Одна из ключевых тем – закрепление медработников на селе. Отмечалось, что для этого необходимо комплексно развивать инфраструктуру небольших населенных пунктов, чтобы сделать их привлекательными для молодежи.

«АГМУ – это хрестоматийный пример вуза, где обучающиеся получают всестороннее развитие практически во всех сферах. Вы молоды, активны, прилежно учитесь, участвуете в научных разработках, с младших курсов начинаете работать в практическом здравоохранении и, получая диплом о высшем образовании, вы уже будете первоклассными, разносторонними специалистами, которые придут в медицину, усилят ее и выведут на совершенно иной уровень», – сказала на встрече Марьяна Лысенко.

Главврач московской больницы подчеркнула, что подготовка кадров – это головная боль для всех регионов России. С развитием технологий появилась необходимость формировать новые направления: инженеры для разработки медтехники, IT-специалисты для обслуживания информационных систем и разработчики искусственного интеллекта. При этом развивается более системный подход – государство все чаще не только подготавливает кадры, но и финансово стимулирует их оставаться в отрасли.

Фото: «Единая Россия» В новом здании 14 поликлиники Марьяна Лысенко встретилась с коллегами из Алтайского края. Главный вопрос, который интересовал региональное медицинское сообщество: «Будет ли продолжен нацпроект «Здравоохранение»? Кроме того, специалисты спрашивали про поддержку проблемных направлений, развитие отрасли в малых городах и небольших населенных пунктах.

«Коллеги ставят правильные вопросы. Почти все они в том или ином виде нашли отражение в послании президента. Общими мазками обозначены все направления развития медицинской отрасли. А подробности будут прорабатываться в соответствии с запросами, которые есть на местах», – подчеркнула Марьяна Лысенко.

Кроме того, она поддержала идею алтайских коллег создать единый реестр получателей льготных лекарственных препаратов и не делить людей на так называемых федеральных и региональных льготников. Идею озвучил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Это уровняет права пациентов на получение бесплатных лекарств.

В конце встречи московский эксперт призвала коллег активнее взаимодействовать и давать обратную связь федеральному центру, а также обмениваться идеями и успешными практиками с другими регионами.

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