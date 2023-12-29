Торжественное вручение ключей от новых самосвалов главам районов прошло в Новоалтайске. Эта техника будет использоваться для перевозки угля и позволит сократить расходы на доставку топлива

Главы 20 муниципалитетов края получили ключи от новых самосвалов для перевозки угля. В общей сложности на покупку новой техники из бюджета региона было потрачено свыше 130 миллионов рублей.

“Мы не прекращаем этот поток событий, регулярно что-то открываем, запускаем, вручаем: автобусы, специальную технику, автомобильный транспорт. Политика, которую мы вместе, дорогие друзья, проводим, действительно продолжается”, – заявил губернатор Виктор Томенко.

Необходимую спецтехнику за последние несколько лет районы края получали регулярно. К примеру, вакуумные машины и экскаваторы-погрузчики. В этот раз в Новоалтайске вручали минские самосвалы “МАЗ”. Ключи от них подарили главам 20 муниципалитетов. Чарышскому району передали сразу два автомобиля из-за удаленного расположения и особенностей рельефа. Проехать там может не каждый автомобиль, а поставлять уголь, для которого предназначены самосвалы, надо регулярно.

Взято отсюда