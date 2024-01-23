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Главу барнаульского “Горэлектротранса” Петряшина оставили под домашним арестом

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Главу барнаульского "Горэлектротранса" Петряшина оставили под домашним арестом

Фото: Виталий Барабаш

Как минимум до 8 апреля 2024 года Николай Петряшин останется под прежней мерой пресечения. При этом сам уголовный процесс в отношении руководителя ГЭТ переходит в другую инстанцию

Главе МУП “Горэлектротранс” Николаю Петряшину продлили срок домашнего ареста, а его дело сменило судебную “прописку”. Об этом корреспонденту “Толка” сообщили в суде Индустриального района Барнаула, где дело рассматривали ранее.

15 января, 12:13 Глава барнаульского Горэлектротранса находится под домашним арестом

Директор муниципального предприятия “Горэлектротранс” находится под домашним арестом на время расследования дела по уголовной статье о превышении должностных полномочий

Заседание суда, на котором рассматривали вопрос о мере пресечения в отношении руководителя руководителя муниципального унитарного предприятия, прошло вечером 22 января. В итоге домашний арест Петряшину продлили до 8 апреля 2024 года.

При этом его уголовное дело “переехало” в суд Центрального района Барнаула “по подсудности”.

Напомним, Николаю Петряшину инкриминируют превышение должностных полномочий “из корыстной или иной личной заинтересованности”. При этом как именно он мог превысить полномочия, пока не известно. Сейчас обязанности руководителя “Горэлетротрансса” исполняет главный инженер “Горэлектротранса” Александр Возный.

Кстати, в самому МУП задержание Петряшина не подтверждают, но и не опровергают. Как ранее сообщали “Толку” на предприятии, там просто не располагают такой информацией.

Николай Александрович Петряшин родился в 1961 году в Алтайском крае, в селе Боровском Алтайского района. В Барнауле окончил техническое училище, после чего работал помощником машиниста тепловоза локомотивного депо станции Алтайская. С 1983 года перешел в систему городского электрического общественного транспорта, став мастером ОТК. занимал должность зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула. С конца 2014 года по май 2017-го был главным инженером муниципального предприятия, а с 1 июня 2017 года Николая Петряшина назначили на пост директора Горэлектротранса. Работал начальником техотдела, главным инженером и начальником службы РВС. Окончил АлтГТУ.

Взято отсюда.

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