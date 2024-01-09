Поклонники пожелали семье певицы отличных каникул. Однако в комментариях нашлись и те, кто припомнил Глюкоzе недавнее участие в скандальной вечеринке

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после скандальной “голой” вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой отправилась в отпуск в Восточную Африку. 37-летняя артистка вместе с мужем и дочерьми отдыхает на Сейшелах. Ионова опубликовала пляжные фото на своей странице в соцсетях.

Глюкоза с мужем позировала на фоне Индийского океана. Для отдыха Ионова выбрала джинсовые шорты и джемпер оверсайз.

“Моя давняя мечта сбылась – я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа – ощущение, будто все вокруг написано великим художником. Единственный минус – погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась. А солнышко, думаю, еще проглянет”, – написала Наталья на своей странице.

Поклонники отметили, что у Глюкозы прекрасная семья. Однако некоторые комментаторы припомнили звезде недавнее участие в “голой” вечеринке.

“Все? Никакой эротики больше? Фуфайки?”, “С “голой вечеринки” на Сейшелы”, – пишут в комментариях к публикации.

Напомним, 20 декабря в Москве в клубе Mutabor Ивлеева устроила закрытую новогоднюю вечеринку. Большинство гостей, среди которых были Лолита, Глюкоза, Филипп Киркоров, Джиган, Ксения Собчак, Дима Билан, пришли в полупрозрачных нарядах. После этого мероприятия на хозяйку праздника и ее гостей обрушились критика и хейт.

Взято отсюда