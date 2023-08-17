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“Гоблин” Пучков оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска

редактор01 mins

Инициативная группа родственников выдвинула идею установить определенный срок службы военнослужащим в рамках мобилизации и обратилась к блогеру за поддержкой

Кадр из видео

Переводчик и блогер Дмитрий Гоблин Пучков в личной переписке нагрубил матери мобилизованного. Об этом рассказала сама женщина изданию “Новая Сибирь”.

Напомним, что Пучков позиционирует себя как блогер, писатель и публицист. Наиболее известен он своими “правильными” переводами – пародийными или смешными версиями озвучки иностранных фильмов. Он поддерживает спецоперацию, за что попал под западные санкции.

Женщина связалась с ним – она относится к группе родственников мобилизованных, которые выдвинули идею установить определенный срок службы военнослужащим в рамках мобилизации. Она хотела заручиться помощью Гоблина в освещении их идеи. 

Однако переписка с известным переводчиком закончилась негативно. Пучков стал выяснять, кто руководит группой женщин и зачем они “раскручивают истерику”. 

“Вы либо дура, ничего не соображающая, либо проплаченная тварь”, – закончил разговор Пучков, заблокировав собеседницу.

Сама женщина не собирается подавать в суд, однако другие участницы группы пожаловались на мужчину в администрацию президента. Оттуда их жалобу переадресовали в Роскомнадзор – их обращение рассмотрят до 13 сентября.

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