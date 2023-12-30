Черный Водяной Кролик зимой перестанет нам покровительствовать. Кто придет вместо него?

Фото: pixabay.com

Год, символом которого по восточному календарю стал Черный Водяной Кролик (или Кот), неумолимо идет к своему завершению. Когда в Китае отметят Новый год, сменится и наш “покровитель”.

Рассказываем, годом кого станет 2024-й, чего ждать от нового символа и как встретить его приход, чтобы привлечь удачу в следующем году.

1

Год кого наступит в 2024-м?

В 2024-м нам будет покровительствовать Зеленый Деревянный Дракон. 2

Какой он, символ 2024 года?

Для китайцев Дракон – одно из самых могущественных и почитаемых существ. Естественно, он бывает вспыльчивым, а гнев его губителен для всех окружающих. Но считается, что окрас (зеленый) и стихия (дерево), напротив, говорят об уравновешенности. Отмечается, что Зеленый Деревянный Дракон будет весьма спокойным и справедливым по отношению к людям. 3

Как правильно встретить Дракона, чтобы он принес удачу в следующем году?

Астрологи уверяют, что праздник должен быть особенным. Рутинное празднование Нового года такому величественному зверю не понравится. Дом должен быть украшен очень ярко и необычно. Эффектные красочные наряды тоже придутся Дракону по душе. Естественно, праздник должен пройти весело и с размахом: с играми, конкурсами и песнями. Разнообразным должно быть и меню. Конечно, Дракон всегда не против поживиться мясом. Но поскольку цвет следующего года зеленый, то зелени, овощей и фруктов тоже должно быть в достатке. 4

Что обещают астрологи в году под знаком Дракона?

В Китае год Дракона считается одним из самых удачных за весь 12-летний цикл. Поэтому астрологи полагают, что фортуна будет улыбаться людям. Но не всем: считается, что Зеленый Деревянный Дракон любит только уверенных в себе людей. 5

Когда именно начнется год Дракона?

Напомним, что восточный календарь не совпадает с нашим. Год Дракона начнется в день, когда в Китае отметят свой Новый год: 10 февраля 2024 года. Закончится год Зеленого Деревянного Дракона 28 января 2025-го.

новости горняк



Источник