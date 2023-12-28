В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” решили отойти от восточных символов Нового года и предложить провести 2024 год под знаком Темного лося, в славянских традициях

Считанные дни остаются до Нового года, который пройдет под символом Зеленого Деревянного дракона. Но, это по восточному календарю. В зоопарке “Лесная сказка” предложили вспомнить славянские символы Нового года.

В этом году гостей зоопарка ждет непривычная резиденция Деда Мороза – юрта главного алтайского волшебника.

Говоря о том, откуда появился такой необычный формат и как его оценили гости парка “Лесная сказка” заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев отметил: “Юрту мы решили заказать в ближайшем к нам регионе – Казахстане. Ее доставили как раз к Новому году, чтобы наши гости могли там попить чай, покушать какие-то сладости. Даже когда туда приходят посетители, они все дружно встают в хоровод и с удовольствием играют с Дедушкой Морозом”.

Взято отсюда