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Год процветания или потерь? Считаем по специальной формуле астролога, каким будет ваш 2024-й

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Многих ждут большие перемены в семье и внутренние трансформации. Некоторых потянет на духовность

Год процветания или потерь? Считаем по специальной формуле астролога, каким будет ваш 2024-й

Нам всегда хочется заглянуть в будущее. Хоть одним глазом! Мы уже рассказывали, каким астрологи видят 2024 год. Звезды сулят нам довольно удачное и относительно спокойное время. Но что же ждет именно вас? На что сделать упор и какие жизненные уроки предстоит пройти? Предлагаем рассчитать вашу личную энергию года.

— Для такого расчета возьмите число и месяц вашего рождения и сложите все цифры с цифрами необходимого года. Например, мое число и месяц рождения 12 августа. Рассчитаю энергию на 2024 год. Что получаю: 1+2+0+8+2+0+2+4=19, соответственно моя личная энергия наступающего года 19 — энергия «Процветания». Всего вариантов будет 22, — говорит астролог Анна Боровских.

Самое главное — держать свою энергию в плюсе. Это значит, что советам нужно следовать и ни в коем случае не делать всё наоборот! Считайте и ищите свою энергию года в наших удобных карточках.

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Взято Источник
08.01.2024

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