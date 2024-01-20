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Году памяти В.И. Ленина посвящается

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Году памяти В.И. Ленина посвящается

Мы представляем вашему вниманию фрагмент фильма "Летопись полувека: год 1924", рассказывающий о последних днях жизни создателя советского государства – Владимира Ильича Ленина.

В 1967 году в СССР решили отметить 50-летие Октябрьской революции грандиозным проектом совсем еще недавно появившегося телевидения. А именно – сделать по телевизионному фильму на каждый прошедший год, используя документальные съемки и фотоархивные материалы из собрания Гостелерадиофонда СССР. Смотрите видео по ссылке .

Взято отсюда.

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