Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Голая» вечеринка Ивлеевой, пластика Бони за 19 миллионов рублей, алкоголизм МакSим: главные звездные скандалы в 2023-м

Подписывайся на ГОРНЯК22!

MSK1.RU вспомнил самые обсуждаемые события в мире шоу-бизнеса в прошлом году

1 января 2024, 17:30141Написать комментарий

«Голая» вечеринка Ивлеевой, пластика Бони за 19 миллионов рублей, алкоголизм МакSим: главные звездные скандалы в 2023-м

В 2023 году в мире российского шоу-бизнеса происходило множество разных событий: кто-то создавал семьи, кто-то расставался со вторыми половинками, в чьих-то семьях рождались дети. Не обошлось и без скандальных историй, которые бурно обсуждались на публике: дорогостоящие пластические операции (иногда не самые качественные), звездные вечеринки, борьба с зависимостями и даже убийства.

MSK1.RU вспомнил самые громкие звездные скандалы прошлого года.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой

Пожалуй, самое обсуждаемое в СМИ событие — вечеринка Насти Ивлеевой в стиле Almost Naked («почти голые») в московском клубе Mutabor. Шум вокруг скандального мероприятия блогерши не утихает до сих пор. О ней уже высказались многие общественники, также о своих впечатлениях о полуголой тусовке рассказали побывавшие на ней звёзды отечественного шоу-бизнеса — Лолита, Джиган и Ксения Собчак.

Публику возмутили образы, которые звезды выбрали для мероприятия. Переплюнул всех блогер и музыкант из Екатеринбурга — 25-летний Николай Васильев, выступающий под ником Vacio и известный «Песней двух романтиков», которую он исполнил вместе с Димой Биланом. Он пришел в обуви и одном только носке, который был надет не на ногу, а на половой член. Его наказали административно: выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ) и арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

Из-за большого общественного резонанса звезды начали извиняться за участие в тусовке. Некоторые даже сделали это дважды: например, Филипп Киркоров. В первый раз он оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки, а потом выложил видео с извинениями в своем Telegram-канале «Примадонн».

Сейчас королеву вечеринки, Настю Ивлееву, проверяют на предмет уплаты налогов, а у гостей тусовки отменяют концерты.

Подробнее о нашумевшей вечеринке мы рассказываем в отдельном сюжете.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Телеведущая сообщила, что подобная операция стоит 250 тысяч долларов, или 22 миллиона рублей. Но ей сделали скидку, и поэтому окончательная стоимость — 215 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Долгое время Виктория Боня скрывала от подписчиков свое новое лицо. Самым преданным фанатам светская львица предложила вступить в ее закрытый платный Telegram-канал, где обещала первым показать новый образ (спойлер: этого не произошло). Блогер оправдалась тем, что для публикации фото она хотела набрать 30 тысяч подписчиков, каждый из которых заплатил бы 1300 рублей, но желающих оказалось сильно меньше — всего 200 человек. Позже звезда обвинения в мошенничестве опровергла и заявила, что вернула все деньги.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Однако далеко не все артисты остались довольны услугами Хайдарова и рассказали о своем опыте операций у него: более двадцати женщин пожаловались на некачественную работу хирурга. В числе недовольных оказались певицы Слава и Любовь Успенская.

Успенская заявила, что после операции Хайдарова ей стыдно показать живот и обвисшие руки со шрамами. Пострадала и грудь — после вставки имплантов обе груди оказались разного размера, а одна из них вовсе стала «каменной».

«Голая» вечеринка Ивлеевой, пластика Бони за 19 миллионов рублей, алкоголизм МакSим: главные звездные скандалы в 2023-м

После этого Хайдаров написал заявление в полицию: его угрожали убить. Об этом сообщили наши коллеги из StarHit.ru.

— Тимур был вынужден пойти на кардинальные меры, чтобы защитить себя и близких. Доктор обратился в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Сам Хайдаров заявил о том, что угрозы поступали также в адрес его семьи.

— Сегодня мной было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес, таких как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и, что самое страшное и неприятное, угроз убийства, вреда жизни и здоровья мне и моей семье, — заявил врач.

Слава Комиссаренко женился на вебкамщице

В сентябре 2023 года комик Слава Комиссаренко показал фотографии со свадьбы с Юлией Шашковой. Пара поженилась в Турции. Для подписчиков это стало большой неожиданностью. Как и то, что жена Комиссаренко — бывшая вебкам-модель.

Спустя неделю стендап-комик выложил в социальных сетях пост, в котором написал, что ничего не знал о прошлом своей возлюбленной.

— В этой ситуации ужасно всё, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всём сказать. Нет, я об этом ничего не знал, а когда узнал и спросил, мне всё равно соврали, — написал Комиссаренко.

«Голая» вечеринка Ивлеевой, пластика Бони за 19 миллионов рублей, алкоголизм МакSим: главные звездные скандалы в 2023-м

История вызвала широкий общественный резонанс: одни осудили девушку, другие же сказали, что в этом нет ничего постыдного. В октябре Юлия Шашкова решила рассказать подробности о своем прошлом. В своем телеграм-канале она написала, что подрабатывала вебкам-моделью много лет назад и длилось это всего пару недель.

— Этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их самыми потайными и забыть. Да, к сожалению, у меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия, — поделилась избранница Славы Комиссаренко.

«Голая» вечеринка Ивлеевой, пластика Бони за 19 миллионов рублей, алкоголизм МакSим: главные звездные скандалы в 2023-м

Алкоголизм МакSим

В июле певица МакSим записала видеообращение к своим поклонникам, в котором призналась, что лечится от алкогольной зависимости. Она объяснила это тем, что слишком рано начала гастролировать после перенесенного коронавируса в тяжелой форме.

— Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений, — объяснила Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим). — Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: maksimartist / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ)

Первые разговоры о странном состоянии МакSим начались в марте этого года, после сорванного концерта на «Розе Хутор». Гости мероприятия тогда писали в Сети, что певица вела себя неадекватно: «пустой взгляд, тупые движения и миллион запинок». Спустя некоторое время Марина вместе с музыкантами ушла со сцены, ничего не сказав, оставив зрителей в полном недоумении.

Позже пиар-менеджер артистки рассказала, что на репетициях всё было хорошо, а во время концерта певице стало плохо.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: chpsochi / Vk.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Что еще почитать

  • «Дискредитирует концепцию». Максим Фадеев открестился от Глюкозы и заявил о перезапуске проекта;
  • что будет с Киркоровым? Телеканал оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Баскова;
  • Филипп Киркоров подал иск на 10 млн против Любови Успенской.

Взято Источник
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

На Алтае заболели коклюшем более 25 учеников гимназии

02.01.2024

 Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

02.01.2024

 Здоровье

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

02.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

02.01.2024

 Новости Алтай

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

02.01.2024

 Новости Алтай

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix