MSK1.RU вспомнил самые обсуждаемые события в мире шоу-бизнеса в прошлом году

1 января 2024, 17:30141Написать комментарий

В 2023 году в мире российского шоу-бизнеса происходило множество разных событий: кто-то создавал семьи, кто-то расставался со вторыми половинками, в чьих-то семьях рождались дети. Не обошлось и без скандальных историй, которые бурно обсуждались на публике: дорогостоящие пластические операции (иногда не самые качественные), звездные вечеринки, борьба с зависимостями и даже убийства.

MSK1.RU вспомнил самые громкие звездные скандалы прошлого года.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой

Пожалуй, самое обсуждаемое в СМИ событие — вечеринка Насти Ивлеевой в стиле Almost Naked («почти голые») в московском клубе Mutabor. Шум вокруг скандального мероприятия блогерши не утихает до сих пор. О ней уже высказались многие общественники, также о своих впечатлениях о полуголой тусовке рассказали побывавшие на ней звёзды отечественного шоу-бизнеса — Лолита, Джиган и Ксения Собчак.

Публику возмутили образы, которые звезды выбрали для мероприятия. Переплюнул всех блогер и музыкант из Екатеринбурга — 25-летний Николай Васильев, выступающий под ником Vacio и известный «Песней двух романтиков», которую он исполнил вместе с Димой Биланом. Он пришел в обуви и одном только носке, который был надет не на ногу, а на половой член. Его наказали административно: выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ) и арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

Из-за большого общественного резонанса звезды начали извиняться за участие в тусовке. Некоторые даже сделали это дважды: например, Филипп Киркоров. В первый раз он оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки, а потом выложил видео с извинениями в своем Telegram-канале «Примадонн».

Сейчас королеву вечеринки, Настю Ивлееву, проверяют на предмет уплаты налогов, а у гостей тусовки отменяют концерты.

Подробнее о нашумевшей вечеринке мы рассказываем в отдельном сюжете.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Телеведущая сообщила, что подобная операция стоит 250 тысяч долларов, или 22 миллиона рублей. Но ей сделали скидку, и поэтому окончательная стоимость — 215 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Долгое время Виктория Боня скрывала от подписчиков свое новое лицо. Самым преданным фанатам светская львица предложила вступить в ее закрытый платный Telegram-канал, где обещала первым показать новый образ (спойлер: этого не произошло). Блогер оправдалась тем, что для публикации фото она хотела набрать 30 тысяч подписчиков, каждый из которых заплатил бы 1300 рублей, но желающих оказалось сильно меньше — всего 200 человек. Позже звезда обвинения в мошенничестве опровергла и заявила, что вернула все деньги.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Однако далеко не все артисты остались довольны услугами Хайдарова и рассказали о своем опыте операций у него: более двадцати женщин пожаловались на некачественную работу хирурга. В числе недовольных оказались певицы Слава и Любовь Успенская.

Успенская заявила, что после операции Хайдарова ей стыдно показать живот и обвисшие руки со шрамами. Пострадала и грудь — после вставки имплантов обе груди оказались разного размера, а одна из них вовсе стала «каменной».

После этого Хайдаров написал заявление в полицию: его угрожали убить. Об этом сообщили наши коллеги из StarHit.ru.

— Тимур был вынужден пойти на кардинальные меры, чтобы защитить себя и близких. Доктор обратился в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Сам Хайдаров заявил о том, что угрозы поступали также в адрес его семьи.

— Сегодня мной было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес, таких как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и, что самое страшное и неприятное, угроз убийства, вреда жизни и здоровья мне и моей семье, — заявил врач.

Слава Комиссаренко женился на вебкамщице

В сентябре 2023 года комик Слава Комиссаренко показал фотографии со свадьбы с Юлией Шашковой. Пара поженилась в Турции. Для подписчиков это стало большой неожиданностью. Как и то, что жена Комиссаренко — бывшая вебкам-модель.

Спустя неделю стендап-комик выложил в социальных сетях пост, в котором написал, что ничего не знал о прошлом своей возлюбленной.

— В этой ситуации ужасно всё, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всём сказать. Нет, я об этом ничего не знал, а когда узнал и спросил, мне всё равно соврали, — написал Комиссаренко.

История вызвала широкий общественный резонанс: одни осудили девушку, другие же сказали, что в этом нет ничего постыдного. В октябре Юлия Шашкова решила рассказать подробности о своем прошлом. В своем телеграм-канале она написала, что подрабатывала вебкам-моделью много лет назад и длилось это всего пару недель.

— Этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их самыми потайными и забыть. Да, к сожалению, у меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия, — поделилась избранница Славы Комиссаренко.

Алкоголизм МакSим

В июле певица МакSим записала видеообращение к своим поклонникам, в котором призналась, что лечится от алкогольной зависимости. Она объяснила это тем, что слишком рано начала гастролировать после перенесенного коронавируса в тяжелой форме.

— Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений, — объяснила Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим). — Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: maksimartist / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ)

Первые разговоры о странном состоянии МакSим начались в марте этого года, после сорванного концерта на «Розе Хутор». Гости мероприятия тогда писали в Сети, что певица вела себя неадекватно: «пустой взгляд, тупые движения и миллион запинок». Спустя некоторое время Марина вместе с музыкантами ушла со сцены, ничего не сказав, оставив зрителей в полном недоумении.

Позже пиар-менеджер артистки рассказала, что на репетициях всё было хорошо, а во время концерта певице стало плохо.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: chpsochi / Vk.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Что еще почитать

«Дискредитирует концепцию». Максим Фадеев открестился от Глюкозы и заявил о перезапуске проекта;

что будет с Киркоровым? Телеканал оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Баскова;

Филипп Киркоров подал иск на 10 млн против Любови Успенской.

Взято Источник

02.01.2024