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Голая вечеринка обошлась Ивлеевой почти в 4 млн рублей

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Голая вечеринка обошлась Ивлеевой почти в 4 млн рублей

Анастасия Ивлеева Фото: t.me/ivleeva360

Предполагается, что сотрудники клуба, где проходила скандальная вечеринка, не знали о ее деталях. Они якобы стали известны уже во время самого мероприятия

СМИ выяснили стоимость “голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой в Mutabor. По данным РЕН ТВ, аренда обошлась блогеру в 2,6 млн рублей, а еще чуть более 1 млн рублей стоила режиссура мероприятия.

При этом сотрудники Mutabor, вероятно, не знали деталей мероприятия, и изначально оно было обозначено как фотовыставка без уточнения информации о дресс-коде и гостях.

Сейчас клуб опечатан сотрудниками Роспотребнадзора. Ведомство интересовалось им еще в начале этого месяца, и 4 и 20 декабря заведению выносили предостережения. Одно из них было “о недопустимости нарушения обязательных требований к розничной продаже алкоголя”.

По неофициальным данным, в клубе выявили нарушения санитарных норм, а часть алкогольной продукции продавалась без лицензии.

Ранее сообщалось, что продюсер Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку. Кроме того, ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера.

Взято отсюда

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