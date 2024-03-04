Голикова: анонсированные Путиным нацпроекты запустят в 2024 и 2025 годах

По словам заместителя главы российского правительства, первым свою работу начнет нацпроект “Молодежь России”

Татьяна Голикова / Фото: altay-news.ru

Четыре из пяти национальных проектов, анонсированных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будут запущены c 2025 года, а один – уже в текущем. Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам заместителя главы российского правительства, первым свою работу начнет нацпроект “Молодежь России”. Еще четыре нацпроекта – “Семья”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Кадры” и “Экономика данных” – начнут работать с 1 января 2025 года.

Напомним, что 29 февраля Путин объявил о запуске в России пяти новых национальных проектов. Amic.ru рассказывал, в чем их суть и когда они начнут действовать.

Горняк22



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