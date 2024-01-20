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Голикова: покупка автомобиля за маткапитал приведет к злоупотреблениям

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Голикова: покупка автомобиля за маткапитал приведет к злоупотреблениям

Вице-премьер РФ рассказала о вариантах использования средств материнского капитала

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, заявила, что распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, сообщает РИА Новости.

“Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета”, – отметила Голикова.

Голикова уверена, что идея покупки автомобиля за средства маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание и позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния.

“Необходимо также отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (статья 1 Федерального закона № 256-ФЗ). К тому же большинство субъектов Российской Федерации приняли региональные программы предоставления материнского капитала, которые предусматривают различные направления использования, в том числе на покупку автомобиля”, – отметила вице-премьер.

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Взято отсюда

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