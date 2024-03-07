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Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

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По ее словам, это “самый правильный возраст”

Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

Татьяна Голикова / Фото: kremlin.ru

Россиянкам следует рожать первенца до 24 лет, поскольку “настоящий репродуктивный возраст женщины короток”, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

“Самый правильный возраст <…> это до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет”, – сказала она на Всемирном фестивале молодежи.

Также она отметила, что Россия находится в лидерах по сравнению с некоторыми другими странами, где средний возраст рождений уже достиг 31 года.

новости Алтайский

Источник

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