Голливудский актёр погиб с дочерьми в авиакатастрофе на Карибах

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский актер Кристиан Оливер, две его маленькие дочери и пилот небольшого самолета погибли после того, как самолет упал в Карибское море, как сообщает CBS News.

51-летний Оливер (Клеспер), и 2 его дочери – 12-летняя Мадита и 10-летняя Анник, были на борту небольшого самолета. А также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.

Полиция сообщила, что самолет упал в море примерно в миле от побережья Малого Невиса вскоре после полудня. По словам властей, самолет направлялся в Сент-Люсию, примерно в 65 милях отсюда, но через несколько мгновений после взлета он “столкнулся с трудностями и упал в океан”.

Местные рыбаки и дайверы прибыли на место происшествия после крушения, сообщили официальные лица. Водолазы, по словам властей, извлекли тела и передали их сотрудникам береговой охраны.

Оливер получил широкую известность благодаря ролям в таких лентах, как «Операция «Валькирия»», «Гремучие змеи», «Спиди-гонщик», «Спецотряд «Кобра»», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и «Инспектор Джордж Джентли».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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