Самолет Фото: pixabay.com

Актер и его дети разбились на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, но никого не удалось спасти

4 января в Карибском море при крушении самолета погиб 51-летний американский актер Кристиан Оливер (Клепсер), сообщает “РБК”.

По данным полиции государства Сент-Винсент и Гренадины, борт, который направлялся в Сент-Люсию, рухнул примерно в 1,6 км от острова Петит-Невис. Сначала к месту ЧП прибыли местные рыбаки и дайверы, а потом и сотрудники береговой охраны.

Всего в самолете летели четверо человек: пилот и владелец судна Роберт Сакс, сам актер, а также двое его дочерей 10 и 12 лет. Все они погибли.

Незадолго до гибели Кристиан Оливер опубликовал в своих соцсетях “жуткий” пост с “приветом из рая”, пишет РИА Новости.

“Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли”, – писал он.

Кристиан Оливер родился в Германии, однако позже переехал в США. Актер прославился благодаря ролям в таких лентах, как “Спиди-гонщик”, “Операция “Валькирия””, “Восьмое чувство”, “Гремучие змеи”, “Инспектор Джордж Джентли” и “Параллельные миры”.

Ранее стало известно, что в аэропорту Токио в результате столкновения загорелся пассажирский самолет.

Взято отсюда