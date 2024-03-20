Василий Уткин Фото: Кадр из видео YouTube

Остроумные и яркие цитаты надолго врезались в память зрителей спортивных телеканалов. Голос Уткина звучал на важных матчах, в том числе на чемпионате мира в 2018 году

Спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет. Многие запомнили его как голос эпохи и с теплотой вспоминает его работу на телевидении.

Чем запомнился Уткин

Уткин был одним из символов российского телевидения 1990-х и начала нулевых. Многие его цитаты врезались в память зрителей: “Падение Неймара – это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает”, “Москалев относится к игре как к простуде: лепит и лепит “горчичники”, “У “Спартака” есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть” и другие. Именно он придумал футбольный термин “обезмячить”.

Карьера

В последний раз Уткина видели в роли футбольного комментатора на чемпионате мира – 2018 в России. После конфликта с руководством канала “Матч ТВ” он больше там не работал, не скрывал сожалений по этому поводу, однако не жертвовал принципами, отмечает ТАСС.

В Сети он создал любительскую футбольную команду “Эгриси”, писал резонансные публикации в соцсетях, в том числе и на общеполитические темы.

Кроме того, Уткин снимался в кино. Так, он появился в картинах “О чем говорят мужчины”, “Трудные подростки” и в двух частях “Дня выборов”.

Личная жизнь и болезнь

Уткин долгое время боролся с лишним весом, а 10 лет назад решился на резекцию желудка. Однако вес удержать не удалось, и болезнь прогрессировала.

Уткин не был женат и у него не осталось детей. В Сети можно найти упоминания о нескольких его романах из времен молодости, один из которых – с журналисткой Натальей Пакуевой. Отношения разорвались, когда она ушла к игроку сборной России Сергею Игнашевичу.

Комментатор признавался, что страдает от депрессии, а одиночество ему скрашивали его енот и собака. Он жил в загородном доме и вел свою авторскую программу на YouTube.

Взято отсюда