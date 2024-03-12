Голос за Харитонова – голос за Россию!

Публикуем Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам страны. Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Общероссийское голосование впервые пройдёт в условиях войны, развязанной против нас натовцами. Запад решил, что наступил шанс покончить с Россией. Он мстит народу, который не удалось ни запугать, ни подкупить посулами. Мы все продолжаем чтить подвиги своих предков. Защитники Родины доблестно сражаются с вооружённым врагом. Запас прочности великой советской экономики позволил нам устоять. Страна получила надежду на новое возрождение. Президентские выборы – особое событие. У каждого есть возможность показать бюллетенем, за какой путь для России он выступает. А Россия – это мы. И речь идёт о судьбе каждого из нас. Когда вопрос стоит так, опасно считать, что от нашего голоса ничего не зависит. Да, власть окружила себя частоколом административного и информационного давления, трёхдневного и электронного голосования. Однако эта стена неприступна только на первый взгляд. Народная мудрость не зря гласит: «Доброе братство дороже богатства». История доказала: сплотившись, народ творит чудеса. Не раз наша Отчизна была на краю пропасти. Супостат извне и изменник внутри рвали её на части. Но Россия восставала из пепла и возрождалась. И спасали её не отдельные герои, а достоинство и мужество всего народа. Это наши предки гнали Мамая с Куликова поля. Это они шли с Мининым и Пожарским освобождать Москву от поляков и боярского предательства. Это их дубина колотила «непобедимую» наполеоновскую армию. Это трудовой люд свершил социалистическую революцию и защитил Родину от алчных интервентов и белогвардейской измены. Под руководством коммунистов советский народ раздавил и фашистскую гадину. На трудовых массах держится Россия и сегодня. Даже самое злое предательство “лихих девяностых” не смогло сломить наш народ. Он одержал великую моральную победу над вселенской ложью и изменой. Распрямляя плечи, он показал всем, что жив и готов вести за собой «униженных и оскорблённых» на штурм оплотов несправедливости. Дел предстоит много. Во власти ещё полно тех, кто мешает возрождению Родины и тайно вздыхает о курортах Куршевеля. Множество проблем требуют срочного решения. КПРФ всегда заявляла о них честно и вдумчиво. Мы вскрывали порочность либерального курса, настаивали на полной смене подходов к развитию экономики и общества. Мы требовали и требуем поддержать науку и внедрять новые технологии. Ратуем за учителей и врачей, пенсионеров и многодетные семьи. Заботимся о подрастающем поколении. Помогаем Донбассу. Поддерживаем Армию и Флот. Боремся с фальсификациями истории. Стоим на страже нашей великой духовности и культуры. Власть уже заимствует идеи и подходы КПРФ, но делает это робко и бессистемно. Важные перемены явно запаздывают. Власть всё меньше рискует защищать гнилое ельцинское наследие. Однако огрызки той эпохи ещё мешают движению вперёд. Партия либерального реванша надеется торпедировать давно вызревший левый поворот. Для нас неприемлемо, когда бедные продолжают беднеть, богатые богатеть, а страна вымирать. Когда деньги выкачивают из России. Когда пятая колонна продолжает плести свою паутину. Когда Ельцин-центр всё чадит, а памятники предателю Краснову поганят российскую землю. Каждый должен знать: полумерами не отделаться. Чтобы выстоять в войне с Западом и побеждать, нужно полное оздоровление страны. Необходимы перемены на крепком фундаменте. Его создаёт Программа Победы КПРФ, программа Николая Харитонова. Игнорировать необходимость левого поворота уже крайне опасно. И потому выборы президента – не простая отметка в бюллетене. Это возможность сказать “Да” лучшему и справедливому будущему. Николай Харитонов никогда не боялся говорить о проблемах, предлагал ключ к их решению. А чтобы Россия преодолела любые угрозы, нужно напряжённо, умно и честно трудиться. Николай Михайлович – это цельная фигура труженика, борца, патриота. Она выкована созидательным духом советской эпохи. Представитель послевоенного поколения – он верен подвигу отцов-победителей фашизма. Уроженец сибирского села, он прошёл все ступени трудовой лестницы, работал не за страх, а за совесть. В тяжёлые годы Николай Харитонов стал голосом крестьян и рабочих – тех, кого ограбила антисоветская контрреволюция. Люди труда потеряли тогда многое, но сохранили честь и самые светлые идеалы. Это их совесть и принципы создают основу для возрождения Родины. Николай Михайлович никогда не «прилипал к креслу», оставался человеком из народа. С трибуны Госдумы и на встречах с людьми он говорит правду, несёт слово КПРФ, предлагает решение. Сегодня он вновь на острие борьбы. Вместе с народно-патриотическими силами наш кандидат предлагает вернуть богатства страны народу, обеспечить прорыв в экономике, добиться справедливости. Время доказало: коммунисты были правы. Капитализм – банкрот. От него пахнет войной и фашизмом. Будущее – за социализмом. Только решив стратегические задачи, можно уверенно двигаться вперёд. В их числе: – принципиальная смена курса; – национализация стратегических отраслей; – долгосрочное социально-экономическое планирование; – решительный рост вложений в высокие технологии, науку и образование; – прекращение вывода капитала за рубеж; – всесторонняя поддержка народных и коллективных предприятий; – усиление социальной защиты молодых семей, пенсионеров, «детей войны». – повышение качества жизни в стране. Дорогие сограждане! Программа Харитонова и КПРФ – это программа созидания и развития, мира и справедливости! Чем больше людей поддержит нас, тем скорее мы изменим жизнь к лучшему. Призываю вас отдать свой голос за труженика, патриота, борца, коммуниста. Поиграли в капитализм – и хватит! Голос за Харитонова – это голос за Россию, за будущее, за социализм! Социализм победит!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ

Взято отсюда.

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