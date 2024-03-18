Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов

Предварительные результаты голосования показывают, что в 2024 году в регионе за действующего главу государства высказались почти 900 тысяч человек

Трехдневные выборы президента России завершились. В Алтайском крае один из показательных результатов политической гонки – это рекордная поддержка действующего главы государства, за которого высказались почти 900 тысяч человек.

Напомним, что, по данным краевого избиркома, всего в выборах в регионе приняли участие 1 050 936 человек из 1 754 697 избирателей. Таким образом, предварительно, явка составила 59,89%.

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