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Голосование в цифрах и фактах. Как Алтайский край выбирал президента в разные годы

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Голосование в цифрах и фактах. Как Алтайский край выбирал президента в разные годы

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов

Предварительные результаты голосования показывают, что в 2024 году в регионе за действующего главу государства высказались почти 900 тысяч человек

Трехдневные выборы президента России завершились. В Алтайском крае один из показательных результатов политической гонки – это рекордная поддержка действующего главы государства, за которого высказались почти 900 тысяч человек.

Напомним, что, по данным краевого избиркома, всего в выборах в регионе приняли участие 1 050 936 человек из 1 754 697 избирателей. Таким образом, предварительно, явка составила 59,89%.

Взято отсюда

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