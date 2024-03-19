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Голосование в Приднестровье выбесило Молдавию. Мстят через послов

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Во исполнение решения органов государственной власти Республики Молдова, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона, Молдавия высылает российского посла из страны. Министерство иностранных дел России заявляет, что примет соответствующие меры в свете данной ситуации. Пишет Царьград.

Голосование, проведенное в Приднестровье, вызвало серьезное недовольство Молдавии. Посла России был вызван в Министерство иностранных дел Молдавии, где ему было объявлено, что один из дипломатов признан персоной нон грата. Кроме того, послу России в Кишиневе, Олегу Васнецову, был выражен протест в связи с проведением голосования.

Министерство иностранных дел Молдавии отмечает, что был выражен протест дипломату в свете организации выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова, несмотря на позицию молдавских властей.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Российской Федерации заявляет о своем намерении ответить на подобные действия Молдавии.

Фото: svs-gru.ru

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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