Голый мужчина прогулялся по Бийску

Горожанина без обуви и одежды запечатлели в районе “Китайской стены”

Голый мужчина в Бийске / Кадр: “ЧП Бийск”

Голого мужчину запечатлели жители Бийска 4 марта, сообщает телеграм-канал “ЧП Бийск” со ссылкой на очевидцев.

По их словам, в таком виде горожанин разгуливал по двору в районе “Китайской стены”.

По какой причине он оказался на улице без одежды, неизвестно. Комментаторы предложили свои версии на этот счет:

“Когда внес последний платеж по ипотеке”;

“У кого-то муж неожиданно вернулся, по ходу”;

“Проспорил, скорее всего”;

“Так это ж терминатор Т-800 появился. Ему нужна одежда, очки и мотоцикл”;

“Очень сильная диарея, руки устали штаны снимать”;

“В карты, наверное, проиграл”;

“Весеннее обострение”.

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