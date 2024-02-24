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Гонка Легенды: в Бийске состоялся лыжный забег в честь паралимпийца

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Гонка Легенды: в Бийске состоялся лыжный забег в честь паралимпийца

Лыжная гонка, посвященная памяти 4-кратного паралимпийского чемпиона Николая Ильюченко, провели в девятый раз

В Бийске состоялось девятая “Гонка Легенды”, посвященная памяти 4-кратного паралимпийского чемпиона спортсмена Николая Ильюченко.

Семь возрастных групп, в том числе дети с ОВЗ, собрались на базе спортивной школы 1, где раньше тренировался выдающийся спортсмен. Участники пришли показать свои умения, побороться за призовые места и укрепить здоровье.

Лыжная гонка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На мероприятии присутствовало немало людей. Среди них – семья Николая Ильюченко и почетные граждане города, которые встретили спортсменом приветственной речью. 

– С самого утра была морозная погода, но несмотря на это людей пришло много. Каждый год мы выбираем новый формат гонки. Сегодня – это принт с препятствиями. Яркая, динамичная и интересная гонка в которой принимают участие все активные спортсмены. На мероприятии их ждет множество призов, подарков и приятных сюрпризов. Идея лыжного мероприятия проста – когда Николая не стало, мы поняли, что нужно проводить “Гонку Легенды”. Наши внуки подрастают, и они должны знать историю своей семьи, – поделилась Татьяна Ильюченко, заслуженный мастер спорта, чемпионка паралимпийских игр. 

Почетные гости города Фото: Фото: предоставила Татьяна Ильюченко

На протяжении девяти лет в мероприятии принимают участие юные спортсмены, которых не пугает даже мороз. Семьи поддерживают их и переживают все эмоции вместе.

Лыжная гонка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– В гонке мы принимаем участие уже четыре года. Сын профессионально занимается лыжами. В гонке он уже занимал третьи места. Морозов не боится  и пошел бы в любую погоду, ему это очень нравится. Волнение присутствует всегда и сегодня тоже, но поддерживаем сына всей семьей, дома настраиваемся, – рассказала Елена, мама девятилетнего Егора.

Лыжная гонка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Многие ребята впервые принимают участие в “Гонке Легенды”. Они пришли не с целью победить, хотят укрепить свое здоровье и просто получить положительные эмоции от мероприятия и общения с окружающими.

Лыжная гонка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Мы давно соглашаемся на участие в подобных мероприятиях, потому что ребенок тогда развивается. В этой гонке участвуем первый раз. Сейчас сыну 10 лет и у него есть проблемы со здоровьем. Прошлись по лыжне все вместе, мы с папой ему помогали. Эмоции непередаваемые: радость, восторг – это можно увидеть по лицу ребенка. Мы с мужем уже обсудили между собой идею: на следующий год купим лыжи и начнем помаленьку заниматься. Нам это очень нужно, – рассказала Наталья, мама Марка, ребенка с ОВЗ.

Лыжная гонка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Как говорит Татьяна Ильюченко, лыжи – самый классный, сильный, динамично развивающий все мышцы вид спорта. Он однозначно укрепляет здоровье и приносит много пользы для человека.   

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Взято отсюда

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