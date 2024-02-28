Девушки в форме. УФСИН Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В конкурсе принимают участие 28 сотрудниц УФСИН в возрасте от 20 до 50 лет. У всех разные должности, интересы и хобби, но объединяет их любовь к своей работе

Голосование за лучшую участницу онлайн-конкурса “Краса в погонах”, который “Толк” проводит совместно с УФСИН, продолжается. Свои голоса за девушек отдали уже 2189 читателя. Редакция сетевого издания решила показать, как выглядит десятка фавориток голосования.

Напоминаем, что проголосовать можно до 7 марта включительно. Итоги конкурса будут подведены в Международный женский день, 8 марта. Победительница получит возможность принять участие в интервью на телеканале “Толк”.

По предварительным подсчетам в топ-10 входят:

Плешкова Ирина (№27) – 26,3% голосов

Шершнева Юлия (№22) – 21,2% голосов

Теске Ирина (№6) – 7,4% голосов

Леонова Александра (№26) – 5,1% голосов

Цветкова Ольга (№11) – 3,5% голосов

Хорохордина Оксана (№1) – 3,3% голосов

Сазонова Елена (№24) – 3,2% голосов

Филиппова Дарья (№19) – 2,5% голосов

Афанасьева Галина (№5) – 2,6% голосов

Гардт Олеся (№18) – 2,3% голосов

С полным списком участниц можно ознакомиться здесь. Отдать голос за понравившуюся девушку – в специальной форме ниже.

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Взято отсюда