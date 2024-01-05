Гора посуды – не беда: перемоете все после застолья этим простым способом

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Если у вас за праздники накопилась гора грязной посуды – ничего страшного. Воспользуйтесь ресторанным способом мытья тарелок, бокалов и всего остального. С таким методом можно быстро справиться с задачкой. Пишет “А теперь внимание!”.

Суть тут простая, необходимо просто поделить работу на этапы. И для начала удалите сильные загрязнения. Это можно сделать бумажными полотенцами. С такой хитростью процесс уже пойдет быстрее.

Затем, уберите загрязнения с ложек и вилок. Все отходы нужно отправлять в мусорное ведро. После этого этапа останется только ополоснуть посуду с небольшим добавлением моющего средства на губку.

Фото: Jürgen Schulzki/imageBROKER.com/Global Look Press

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Автор: glavred

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