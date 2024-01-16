Гордеев день: приметы и что нельзя делать 16 января

В старину этот день считался самым опасным днем Святок

16 января православная церковь вспоминает святого пророка Малахия и мученика Гордия, в народном календаре — это Гордеев день. В старину этот день считался самым опасным днем Святок.

Что нельзя делать 16 января

Самым осуждаемым грехом Гордеева дня на Руси считалась гордыня. По этой причине люди не хвастались своими успехами или богатствами. Считалось, что нарушивший этот запрет вскорости лишится всего хорошего, что у него есть.

16 января было не принято уходить далеко от дома: особо опасными считались леса и водоемы. Посещение малознакомых мест также не приветствовалось.

Кроме того, в этот день лучше отложить любые поездки, от которых можно отказаться. Есть риск стать жертвой грабителей или аферистов.

Приметы погоды

Если днем идет снег — ночью будет сильный мороз.

Солнце село в тучу — это к снегопаду.

Увидеть вблизи деревни или города зайцев — придут холода.

Иней на ветках — к ясному дню.

Звезды яркие и мигают — будет солнечная погода.

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Взято отсюда