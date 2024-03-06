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Горэлектротранс Барнаула поднял зарплаты и набирает кондукторов

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Горэлектротранс Барнаула поднял зарплаты и набирает кондукторов

Фото: Виталий Барабаш

Сразу после 15%-ного повышения зарплаты на предприятии приступили к набору персонала. Сколько человек уже трудоустроили – не сообщается

В Горэлектротрансе увеличили заработную плату кондукторов трамваев, доложил на совещании в мэрии Барнаула председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Как и анонсировалось, повышение составило 15%. Сумму Ведяшкин не озвучил, но на сайте ” Работа России ” указано – от 45 000 рублей.

Предприятием уже проводится набор персонала“, – отметили в администрации.

Ранее власти заявили, что в Горэлектротрансе сложился дефицит кондукторов. По этой причине для перевозки пассажиров на линии приняли решение о работе водителей без кондукторов. Хоть это и неудобно для пассажиров , но позволяет сохранить полноценный выпуск электротранспорта на линию.

Взято отсюда.

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