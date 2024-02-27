“Горэлектротранс” объяснил, почему барнаульцам приходится долго ждать трамваи

Часть трамваев сейчас находится в ремонте

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнаульском “Горэлектротрансе” ответили на претензии горожан, которые пожаловались, что слишком долго ждут транспорт. В МУП сообщили, что не могут выполнять плановое задание по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава и экстремальных погодных условий в последнее время (резких перепадов температуры и влажности). Кроме того, часть трамваев сейчас находится в ремонте, сообщили amic.ru в МУП. В организации извинились перед горожанами за неудобства, которые приходится терпеть пассажирам.

“В основном именно этими обстоятельствами объясняется несоблюдение расписания движения и, соответственно, переполненный в часы пик подвижной состав. Для сокращения длительных периодов ожидания пассажирами транспортных средств на остановочных пунктах предпринимаются меры по контролю за равномерными интервалами движения на маршруте, в том числе и переброска ТС с менее на более востребованные маршруты. Администрация предприятия приносит жителям и гостям Барнаула искренние извинения за те неудобства, которые приходится испытывать пассажирам при пользовании услугами ГЭТ”, – рассказали в “Горэлектротрансе”.

Ранее в соцсетях барнаульцы жаловались на переполненные трамваи и их долгое ожидание. Люди говорили, что ждать транспорт порой приходится по 40 минут, причем в некоторые из них они не могли влезть.

город Горняк



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