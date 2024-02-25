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Горевший двухэтажный дом в Барнауле признали непригодным для проживания

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Эксперты оценили состояние конструкций дома и заявили об угрозе причинения вреда здоровью граждан

Горевший двухэтажный дом в Барнауле признали непригодным для проживания

Горевшая двухэтажка на улице 2-я Строительная / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Горевшую двухэтажку на улице 2-я Строительная, 42, в Барнауле признали непригодной для проживания. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Экспертная организация “Спецсервис” оценила состояние конструкций дома и выяснила, что здание не пригодно для дальнейшей эксплуатации — существует угроза причинения вреда здоровью граждан.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью. На момент прибытия спасателей горела одна из квартир на первом этаже. 14 человек, в том числе двое детей, вывели из опасной задымленной зоны. Еще шестеро покинули дом самостоятельно. Пострадал мужчина — он надышался дымом.

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Источник

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