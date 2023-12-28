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Гори большая и маленькая. Как выглядят новогодние елки депутата Валуева

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У народного избранника две новогодние красавицы

Гори большая и маленькая. Как выглядят новогодние елки депутата Валуева

Фото: er.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал “Парламентской газете”, что в его доме стоит искусственная елка, а на улице наряжена настоящая.

Валуев отметил, что выбор в сторону искусственной ели не связан с экологией. Более того, он назвал мифом все заявления, что массовая рубка елок перед Новым годом вредит экологии, поскольку деревья высаживают заранее специально для этой цели.

“Елка стоит с декабря по февраль. Срубленное дерево за это время просто осыплется”, – пояснил он.

А во дворе загородного дома Валуева стоит живая наряженная игрушками и гирляндами елка.

Фото: “Парламентская газета” со ссылкой на личный архив Николая Валуева

новости Локтевский

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