«Горят шины от перегрузки»: как в 1970-х в Бийске работали маршрутные автобусы

Проблемы, схожие с современными, отмечали еще в 1971 году

Каждую зиму в Бийске можно услышать жалобы на работу общественного транспорта. Автобусы не всегда выходят по расписанию, часто бывают забиты людьми, а водители – не очень-то вежливы. Оказывается, отзывы сегодняшних пассажиров мало чем отличается от претензий бийчан, которые горожане высказывали более 50 лет назад.

В номере газеты «Бийский рабочий» №152 за 1971 год опубликовано письмо общественного контролера, который рассказывает о том, что необходимо сделать, чтобы работа городского транспорта улучшилась. Интересно, что несмотря на то, что прошло более пятидесяти лет, советы все также актуальны для нашего города.

В первую очередь речь заходит о недостаточном количестве транспорта на линиях. Так, в 1971 году зимой на маршрутах №1 и №3 количество автобусов достигает 25 и 18 соответственно. Летом эта «норма» доходит до 18 автобусов на маршруте №1 и 10-12 на маршруте №3.

Фото: Архив редакции “БР”

«И если бы это число автобусов действительно работало на линиях, было бы хорошо, а то ведь фактически число автобусов все чаще доходит лишь до 6-7 автобусов на маршруте №1 и до 3-4 на маршруте №3, – сокрушается автор заметки А. Коновалов. – У некоторых водителей график движения есть, и они его соблюдают, а некоторых шоферов просто нет».

Общественные контролеры пришли к выводу, что автобусов в городе мало. Руководство автоколонны 1244 на этот счет представляло свои оправдания: людям объясняли, что не последнюю роль играет текучесть кадров, плохо с запчастями, а также много автобусов снимается с маршрутов по заявкам организаций для выезда горожан за город.

«Общественный контроль должен проверять чистоту в автобусах. Каков результат проверки? – приступает к следующему важному пункту контролер. – Почти все без исключения автобусы грязные. Я не знаю, как организовано мытье автобусов, но заведомо можно утверждать, что плохо».

Фото: Архив редакции “БР”

Не лучше с чистотой и на автобусных остановках. Правда, отведены специальные места для остановки автобуса, чтобы последний не мешал дорожному движению. «Но во что эти стоянки превратились?» – удивляется контролер Коновалов. Песком, пылью, мусором занесло их. Не говоря уже об устройстве укрытий от дождя и солнца, на остановках необходимо навести сначала элементарную чистоту, считает он.

– Мы, горожане, видим, как ломаются двери автобусов, как горят шины от перегрузки, как машины буквально ползут на правом боку от остановки к остановке, – описывает он обстановку.

Фото: Архив редакции “БР”

Бийчане считали, что необходимо также переоборудование и внутреннего пространства автобусов: например, там следовало оставить слева по одному сидячему месту, как это сделано в «Икарусах», «тогда вместимость явно увеличится, а крен вправо – уменьшится».

«А что руководство думает о введении маршрутных экспрессов по опыту других городов? Например, предложить экспресс по маршруту №1 с остановками «Центр», «Коммунарский», «Вокзал», «Дом культуры», «Детский мир», «Кристалл». Да, кстати, а разве маршрут «Кристалл»-«Детский мир» не оправдал себя, почему он незаслуженно забыт? – вносит свои предложения общественный контролер.

Не лучшими считаются и условия работы сотрудников автоколонны.

«Когда уже для водителей, диспетчеров, кондукторов будет организовано общественное питание и отдых? Пока нет ни того, ни другого».

Финансовая сторона тоже нуждалась в упорядочивании. В автобусах, где есть кассы-автоматы, у водителя часто не было разменной монеты, в таких случаях в автобусах появлялись вынужденные «зайцы».

– Давно пора поставить на остановках автоматы для размена монет. Правда, на остановке «Центр» есть разменный пункт, но, во первых, он не работает рано утром и вечером, во-вторых многие о нем не знают – там даже вывески нет, – писал контролер в своей заметке в «БР».

Организация мелкого ремонта на конечных остановках руководством автоколонны тоже оказалась не продумана – из-за каждой мелочи водитель вынужден был «гонять автобус в гараж в район стройки из центра города».

Фото: Архив редакции “БР”

Кстати, не так много изменений произошло и с качеством обустройства улиц. В газете встречаются жалобы на улицу Социалистическую, где «водителям приходится делать замысловатые виражи, чтобы объехать выбоины».

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Взято отсюда