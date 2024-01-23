Такие учения в Алтайском крае устраивают каждый месяц. Они позволяют определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений

23 января в Алтайском крае прошла серия пожарно-тактических учений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели, а также другие службы ликвидировали возгорания на разных объектах. На таких тренировках пожарные изучают конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом.

Так, в Барнауле тушили объекты повышенной этажности: условный пожар произошел в 16-этажном доме на улице Глушкова. Согласно легенде в результате короткого замыкания электропроводки пожар начался в холле на самом верхнем этаже здания.

Когда сигнал о срабатывании датчика автоматической пожарной сигнализации поступил на пульт дежурного, представители администрации сообщили о возгорании на центральный пункт пожарной связи, организовали эвакуацию людей и приняли меры по тушению первичными средствами. Огонь и продукты горения стремительно распространялись по холлу, в здании на момент происшествия находились 50 человек, двоих приходилось спасать в экстремальных обстоятельствах.

Вскоре условный пожар ликвидировали на площади более 20 “квадратов”. В тушении участвовали более 40 человек личного состава.

Также учения проводили на базе Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники, 25 человек личного состава, медики, сотрудники полиции. Во время тренировки отработали действия администрации объекта до прибытия пожарных (эвакуация больных, тушение возгорания первичными средствами пожаротушения), а также слаженность действий бойцов пожарной охраны.

В ТЦ “Ривьера” также случился условный пожар. В учениях участвовали 15 отделений на основных и специальных пожарных автомобилях, 68 человек личного состава.

Кроме того, огнеборцы ликвидировали условный пожар в Кытмановском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Согласно вводной произошло возгорание в жилом помещении в результате короткого замыкания электропроводки. Площадь пожара составила около 50 “квадратов”. К учениям привлекались 43 человека, девять единиц техники, из них от МЧС России 34 человека, шесть единиц техники.

Рубцовский драматический театр стал объектом для тренировки специалистов 4-го пожарно-спасательного отряда.

В Алтайском районе спасатели провели тренировочные пожарно-тактические учения на базе Алтайского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В. С. Ершова.

В селе Краснощеково ликвидирован условный пожар на автотранспортном предприятии “Краснощековское АТП”.

Взято отсюда