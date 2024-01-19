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Горняк-УГМК усложнил хоккеистам Динамо-Алтая задачу по выходу в плей-офф  

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Исход встречи очередного матча алтайской команды в рамках регулярного чемпионата ВХЛ решила единственная шайба, заброшенная гостями

Накануне, 18 января, хоккеисты “Динамо-Алтая” начали новую домашнюю серию матчей в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). К разочарованию алтайских болельщиков “Горняк-УГМК” из Верхней Пышмы не позволил барнаульцам сделать еще один шаг навстречу плей-офф.

Исход матча решила единственная заброшенная шайба. На экваторе встречи Илья Овчинников нанес точный бросок из-под защитника динамовцев Вячеслава Чегошева. В этой ситуации голкипер барнаульской команды Вадим Никитин оказался бессилен.

Взято отсюда

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