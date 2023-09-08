Горняк22: 13-я пенсия ко дню рождения: Госдума обрадовала россиян неожиданной новостью

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщила РИА Новости пресс-служба политика.

“Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты”, – говорится в тексте законопроекта.

Законопроект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днём рождения получателя пенсии, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

“Один из главных праздников в жизни каждого человека – его День рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан”, – отмечается в документе.

Законопроектом предлагается предоставлять пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и “военных” пенсий, говорится в тексте проекта.

Фото: Булкин Сергей/globallookpress.com

Автор: glavred

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