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Горняк22: Актер “Реальных пацанов” Килин, осужденный за изнасилование и убийство, ушел на СВО

редактор ГОРНЯК2201 mins

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Актер Александр Килин, известный по роли в фильме “Географ глобус пропил” и эпизодам сериала “Реальные пацаны”, ушел добровольцем на спецоперацию. Об этом пишет 59.ru, указывая, что бывший актер опубликовал фотографии из зоны СВО. Пишет МК.

В 2014 году в Перми нашли мертвой 19-летнюю студентку – экспертиза установила, что девушку изнасиловали и более десяти раз ударили куском бетона по голове. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан Килин – его последним видели рядом с жертвой. История получила резонанс в СМИ, так как в ходе следствия звучали противоречивые свидетельства о вине или невиновности обвиняемого. Однако по итогам следствия и суда на тот момент 23-летний актер был признан виновным в изнасиловании и убийстве. Вердикт вынес суд присяжных, отметив, что подсудимый не заслуживал снисхождения. Килина приговорили к 18 годам лишения свободы. С 2015 года он находился в ИК-1 города Соликамска, пишет 59.ru.

Со ссылкой на источники издание указывает, что сообщения о пребывании Килина на СВО подтверждаются. Так, источники заявили журналистам, что он ушел из колонии добровольцем летом текущего года, однако теперь находится в госпитале с ранением.

ФОТО: СОЦСЕТИ

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