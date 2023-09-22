Горняк22: Алиев спешит загладить вину: виновные в гибели российских миротворцев задержаны - ГОРНЯК22

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Источник в силовом ведомстве сообщил о задержании первых подозреваемых в смерти русских миротворцев в Нагорном Карабахе. От обязанностей отстранён командир корпуса ВС Азербайджана. Об этом пишут Русские Онлайн со ссылкой на Царьград.



Стало известно о том, что задержаны первые подозреваемые в смерти русских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве нашей страны. Кроме тогою, инсайдер РИА Новости уточнил, что от выполнения своих обязанностей был отстранён командир корпуса Вооружённых сил Азербайджана, чьи подчиненные виновны в гибели миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.

Он принёс извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью русских миротворцев в Карабахе. Алиев извинился за гибель русских миротворцев и пообещал Путину, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. Генпрокуратуры обеих стран находятся в тесном контакте. Также Алиев сказал, что готов оказать материальную помощь семьям погибших. Алиев и Путин также обсудили ситуацию в Карабахе.

Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе, – говорится в сообщении Кремля. Путин настаивает на безопасности армянского населения Карабаха. Алиев же готов взаимодействовать по этим вопросам с русскими миротворцами.

Фото: Русские Онлайн

Автор: glavred

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