ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Горняк22: В Алтайском крае пресекли незаконный вывоз леса
Новости Алтай
Горняк22: Западное “чудо-оружие” ВСУ бессильно против ВС РФ
Новости Алтай
Горняк22: Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте
Новости Алтай
Горняк22: Кошмар начнется в феврале: россиян предупредили о приближении эпохи холодных зим
Новости Алтай
Горняк22: Не смейте собирать грибы: россиян строго предупредили – закончится плохо
Новости Алтай
Горняк22: “Она этого не переживет”: Польше нельзя конфликтовать с Россией

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай263 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Горняк22: Алтайские аграрии отправляют прошлогодний урожай на оценку качества под видом нового

редактор01 mins

 | 

01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае сложилась ситуация, когда фермеры, спешащие задекларировать зерно раньше других хозяйств, отправляют на оценку прошлогодний урожай под видом нового, чтобы быстрее начать продажи на внутреннем рынке. В Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» такие партии поступили из Троицкого, Завьяловского и Поспелихинского районов.

Специалисты филиала отмечают: декларировать прошлогодний урожай не запрещено, однако техническим регламентом ТР ТС 015 предусмотрено, что фермеры, трейдеры и переработчики зерна должны обеспечивать его соответствующее хранение. При неправильном хранении есть риск несоответствия партий установленным условиям декларирования. Так, специалисты лаборатории Алтайского филиала выявили в выше указанных партиях вредителей хлебных запасов, из-за чего зерно потеряло качественные характеристики и не может быть реализовано.

Обычно заражение зерна связано с некачественной фумигационной обработкой складов хранения. Даже при первичном визуальном осмотре такие партии можно отличить от свежесобранных.

Центр оценки качества зерна предупреждает алтайских аграриев: при смешивании урожаев разных годов или позиционировании прошлогоднего зерна, как свежеубранного, у аграриев есть риск не получить соответствующие документы для выпуска партии в обращение. При оценке качества такой продукции заявка возвращается заявителю, в результате чего процесс оформления необходимых документов только затягивается. Также важно помнить, что неправильная обработка складских помещений приводит к заражению зерна за время его хранения.

Фото: Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Пресс-служба

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика