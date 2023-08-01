Горняк22: Алтайские аграрии отправляют прошлогодний урожай на оценку качества под видом нового

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае сложилась ситуация, когда фермеры, спешащие задекларировать зерно раньше других хозяйств, отправляют на оценку прошлогодний урожай под видом нового, чтобы быстрее начать продажи на внутреннем рынке. В Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» такие партии поступили из Троицкого, Завьяловского и Поспелихинского районов.

Специалисты филиала отмечают: декларировать прошлогодний урожай не запрещено, однако техническим регламентом ТР ТС 015 предусмотрено, что фермеры, трейдеры и переработчики зерна должны обеспечивать его соответствующее хранение. При неправильном хранении есть риск несоответствия партий установленным условиям декларирования. Так, специалисты лаборатории Алтайского филиала выявили в выше указанных партиях вредителей хлебных запасов, из-за чего зерно потеряло качественные характеристики и не может быть реализовано.

Обычно заражение зерна связано с некачественной фумигационной обработкой складов хранения. Даже при первичном визуальном осмотре такие партии можно отличить от свежесобранных.

Центр оценки качества зерна предупреждает алтайских аграриев: при смешивании урожаев разных годов или позиционировании прошлогоднего зерна, как свежеубранного, у аграриев есть риск не получить соответствующие документы для выпуска партии в обращение. При оценке качества такой продукции заявка возвращается заявителю, в результате чего процесс оформления необходимых документов только затягивается. Также важно помнить, что неправильная обработка складских помещений приводит к заражению зерна за время его хранения.

Фото: Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Пресс-служба

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Автор: vizitka01

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